Baldur's Gate 3: Aktualisierte Systemanforderungen für den PC stehen fest

Baldur’s Gate 3: Entwickler ziehen die Mindestanforderungen für den PC an

Minimale Systemanforderungen

Windows 10 64-bit

Intel I5 4690 oder AMD FX 8350

8 GByte Arbeitsspeicher

Nvidia GTX 970 oder RX 480 (4 GByte VRAM)

DirectX Version 11

150 GByte verfügbarer Festplattenplatz

Empfohlene Systemanforderungen

Windows 10 64-bit

Intel i7 8700K oder AMD r5 3600

16 GByte Arbeitsspeicher

Nvidia 2060 Super oder RX 5700 XT (8 GByte VRAM)

DirectX Version 11

150 GByte verfügbarer Festplattenplatz

Erst vor Kurzem gaben die Larian Studios bekannt, dassim August seinen offiziellen Release feiert. Für die PC-Version des mit Spannung erwarteten Rollenspiels gibt es nun aktualisierteDiese sind im Laufe der Entwicklung etwas anspruchsvoller geworden, weswegen die Entwickler etwas Hand an der Hardware, die ihr mindestens zum Spielen in eurem Computer verbaut haben solltet, anlegen mussten. Eine genaue Auflistung der minimal empfohlenen Spezifikationen findet ihr im Folgenden.Wie die Entwickler im Zuge des hauseigenen Community Updates über Steam bekanntgeben, ist der grafische Anspruch, der sich in stärkeren Effekten und zusätzlichen Details widerspiegelt, über die vergangenen Monate, in denen der Fantasy-Titel im Early-Access spielbar war, gestiegen. Zum nahenden, schraubte man die empfohlenen Mindestanforderungen noch einmal etwas nach oben:Auch die empfohlenen Systemanforderungen, die man seitens der Larian Studios für Baldur’s Gate 3 stellt, wollen wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten:Damit dürfte man keineswegs den Rahmen sprengen, gehören die genannten Systemanforderungen doch mittlerweile in einem Großteil der Gaming-PCs zum Standard-Repertoire. Sollte euer PC sie dennoch nicht packen, könnt ihr dank der Ankündigung, dass, womöglich aufatmen.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids