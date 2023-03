Baldur's Gate 3: Gratis-Upgrade auf Digital Deluxe Edition für PC-Spieler angekündigt

Baldur's Gate 3: PC-Spieler bekommen die Digital Deluxe Edition gratis

Welche Inhalte erwarten euch?

Barden-Lieder-Paket

exklusiver Ingame-Würfel-Look

Abenteurertasche mit Items für den Start

digitaler Download des Soundtracks, Artbooks und der D&D-Charakterbögen

72 Stunden früherer Zugang zum ersten Akt von Baldur's Gate 3

Maske des Gestaltwandlers, mit der ihr eure Rasse und das Aussehen jederzeit ändern könnt

Umhang des Roten Prinzen

Laute des Barden von Merryweather

Nadel des geächteten Schurken

Zweispitz der Meeresbestie

Gemälde von Rivellon

Zuletzt enthüllten die Entwickler von, dass das vielversprechende Rollenspiel in voller Pracht am 31. August an den Start gehen soll. Nun verspricht man uns sogar dieWährend es im Spätsommer dann sowohl auf dem PC als auch auf der PS5 so richtig losgehen kann,Wann die Umsetzung für Microsofts Spielekonsole erfolgen soll, ist derweil ungewiss.Doch eins nach dem anderen: Wer sich bis zum Release von Baldur's Gate 3 zu einem Kauf des Titels durchringt, den erwartet die Digital Deluxe-Ausführung als kostenloses Upgrade seiner bestehenden Version. Dies gilt auch für all jene, die bereits in der Vergangenheit in den Early Access des Titels reingeschaut haben. All jene bekommen das Upgrade nämlich ebenfalls spendiert, wie die Entwickler in ihrem Blog bekanntgeben., euch das verlockende Angebot durch den Kopf gehen zu lassen. Dies gilt allerdings ausschließlich für die PC-Spieler. Solltet ihr die PlayStation 5 als bevorzugte Spieleplattform präferieren, so müsst ihr rund zehn Euro mehr auf den Tisch legen. Auch für die PS5 kann Baldur's Gate 3 aber bereits vorbestellt werden.Neben einem 72 Stunden früheren Zugang zum ersten Akt von Baldur's Gate 3 erwarten euch mit der Digital Deluxe-Variante noch einige spannende Boni. Welche das überhaupt sind, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Passend zur Ankündigung der PS5-Version und des offiziellen Release-Termins verrieten die Larian Studios uns bereits vor einigen Wochen, wie es um die Inhalte steht:Außerdem wartet ein Paket aus digitalen Gegenständen, die anangelehnt sind:Wen nun doch schon die Lust aufnatürlich ebenfalls bei uns. Mit Patch 9 brachte man erst im Dezember eine neue Klasse in das Spiel: Dennäher vorstellen.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids