Baldur's Gate 3: Rollenspiel erscheint jetzt schon Anfang August für den PC, aber später für die PS5

Baldur's Gate 3: PS5-Version braucht länger, um 60 FPS zu ermöglichen

Neuerungen für den finalen Release

Levelgrenze auf 12 erhöht (zuvor 10)

Zwei neue Rassen: Drachengeborene und Halb-Orks

Neue Klasse: Mönch

Neues Party-Mitglied: Karlach,

51 neue Fähigkeiten & Zauber

Für Rollenspieler war es ein richtiges Luxus-Problem: Am 31. August sollteerscheinen, nur eine Woche später. Zwei riesige Rollenspiele, so verschieden sie auch sein mögen, direkt nacheinander, hätte kein noch so gutes Zeitmanagement dieser Welt unter einen Hut bringen können.Das sah man offenbar auch beim Entwickler Larian so, weshalb Baldur's Gate 3 nun etwas– zumindest auf dem PC. Fürundfindet der Release nun amstatt und damit satte vier Wochen früher als zuvor geplant. Spieler auf dermüssen sich derweil bis zumgedulden, aber die Wartezeit soll sich lohnen.Dass die PC-Version von Baldur's Gate 3 etwas früher fertig wird, dürfte gewiss nicht so überraschend sein. Immerhin befindet sich das Rollenspiel nun schon seit über zweieinhalb Jahren im Early Access und laut Angaben von Larian haben schon fast zwei Millionen Spieler einen Blick riskiert. Auf der PlayStation 5 ist das anders.Erst im Februar haben die Entwicklerund planen auf der technischen Seite 60 FPS zu erreichen. Diesbezüglich sei man auf einem guten Weg, benötigt aber schlichtweg noch etwas mehr Zeit, um das Ziel auch wirklich erreichen zu können. Deshalb verschiebt sich Baldur's Gate 3 auf der PS5 auf Anfang September, statt bereits Ende August zu erscheinen.Man hofft, dass die Fans die Entscheidung der unterschiedlichen Releasetermin nachvollziehen können. Immerhin wird Baldur's Gate 3 zudem auf der PS5 Split-Screen-Koop unterstützen, wodurch ihr mit einem Freund oder einer Freundin zusammen auf dem Sofa gemeinsam das Rollenspiel erleben könnt.Neben dem geänderten Releasetermin haben die Entwickler von Larian außerdem die finalen Inhalte angekündigt. Zusätzlich zur vollständigen Story-Kampagne und dem bisherigen Umfang der Early-Access-Version wird Baldur's Gate 3 außerdem folgende Neuerungen bieten:Natürlich wird es noch weitere Änderungen geben, die Larian im Detail in naher Zukunft vorstellen will. Erst einmal findet aber am 7. Juli die nächste Ausgabe des Livestream-Formats Panel from Hell statt, in der die Entwickler noch einmal ausführlich auf die Launchpläne und einige der angekündigten Neuerungen eingehen.Mit dem vorgezogenen PC-Release umgehen die Larian Studios zudem einen harten Konkurrenten: Für den, welches wohl ebenfalls auf der Wunschliste vieler Rollenspiel-Fans stehen dürfte.