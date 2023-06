Baldur's Gate 3: Bis zu 200 Stunden Spielzeit, wenn man alles sehen möchte

Baldur's Gate 3: Ein Mammutspiel mit über 200 Stunden Spielzeit

Release im August und September

wird ein großes Rollenspiel. Wir meinen wirklich groß, denn ein kurzer Snack auf dem Weg zuwird das neue Spiel der Larian Studios auf keinen Fall. Dievon Baldur's Gate 3 wird allemal beachtlich werden.Zwischen, so schätzt es Larian-Chef Swen Vincke, werden Spieler für einen normalen Durchgang von Baldur's Gate 3 benötigen. Wohlgemerkt handelt es sich dabei lediglich um einen Durchgang, bei dem ihr die Hauptstory und einige, wenn auch nicht alle Nebenaufträge erledigt. Wer das komplette Abenteuer in all seinen Facetten erleben möchte, muss noch einige Stunden mehr investieren.Wie Vincke gegenüber IGN ausführt, werden Spieler, die wirklich alles sehen und erkunden wollen, eher beilanden. Also eine gute Verdopplung gegenüber dem durchschnittlichen Durchgang."Zwischen 75 und 100 Stunden, das ist das, was wir beobachten. Das bedeutet nicht, dass man alles durchspielt, das ist nur ein Durchgang. Es wird Leute geben, die das bei weitem überschreiten, diejenigen, die alles durchspielen wollen. Sie werden wahrscheinlich 200 Stunden erreichen, denke ich", so Vicke.Die Spielzeit richtet sich aber natürlich auch nach den einzelnen Spielern. Während Solo-Spieler vielleicht recht zügig das Rollenspiel zu einem Ende führen, wird es bei Multiplayer-Gruppen ein wenig längern dauern. Vicke erwartet, dass es wie beiSpieler geben wird, die im Koop über ein Jahr lang mit Baldur's Gate 3 beschäftigt sein werden.Wem angesichts der Spielzeit schon ein wenig der Schweiß ausbricht, der kann beruhigt sein: Noch ist genügend Zeit, um etwaige Urlaubspläne in Gang zu bringen. Nach der kürzlich erfolgten Releaseänderung erscheint Baldur's Gate 3 nun amAuf der Konsole, genauer gesagt auf der PlayStation 5 dauert es sogar noch bisschen länger: Hier wird das Rollenspiel amerscheinen. Für die Xbox Series X | S ist Baldur's Gate 3 derweil noch in weiter Ferne, da die Larian Studios technische Probleme mit dem Split-Screen-Koop auf der Xbox Series S haben. Mittlerweile hat Microsoft technische Unterstützung angekündigt , um die Schwierigkeiten so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen, damit das Rollenspiel auf den Xbox-Konsolen erscheinen kann.Immerhin gibt es auf der Xbox Series X | S im September noch ein anderes großes Rollenspiel. Die Rede ist natürlich von