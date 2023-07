Baldur's Gate 3: Alle Infos zu Release, Klassen, Editionen, Gameplay & mehr zusammengefasst

Baldur's Gate 3: Alle Infos in der Übersicht

Release: Wann erscheint Baldur's Gate 3?

Editionen: Welche Versionen von Baldur's Gate 3 gibt es?

Enthält das Basisspiel & keine weiteren Extras

Basisspiel

72 Stunden Early Access für Akt 1

Divinity-Bardenpaket

Exklusives Würfelthema

Schätze aus Rivellon-Paket

Abenteurerbeutel (Lagervorräte und Tränke für den Einstieg)

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Digitale Charakterbögen für die eigene D&D-Gruppe

Basisspiel

Kampf-Diorama Gedankenschinder gegen Drow (25 cm)

Hardcover-Bildband (160 Seiten)

Extragroßer W20-Würfel aus Metall

Larven-Schlüsselring

Stoffkarte

physische Charakterbögen für Originalcharaktere

Drei Magic the Gathering-Booster Packs

32 Aufkleber

Echtheitszertifikat

Exklusiver Würfelskin

PC oder PS5 Würfelskin

Divinity-Bardenpaket

Schätze aus Rivellon-Paket

Abenteurerbeutel (Lagervorräte und Tränke für den Einstieg)

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Digitale Charakterbögen für die eigene D&D-Gruppe

Die Collector's Edition von Baldur's Gate 3 ist sehenswert, aber auch ziemlich teuer.

Systemanforderungen: Wie gut muss euer PC sein?

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-4690 oder AMD FX 8350

Intel Core i5-4690 oder AMD FX 8350 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 480 mit 4 GB VRAM

Nvidia GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 480 mit 4 GB VRAM Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Speicherplatz: 150 Gigabyte

150 Gigabyte DirectX: Version 11

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-8700K oder AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8700K oder AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2060 Super oder AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GB VRAM

Nvidia GeForce RTX 2060 Super oder AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GB VRAM Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 150 Gigabyte

150 Gigabyte DirectX: Version 11

Story: Worum geht es in Baldur's Gate 3?

Völker & Klassen: Welche sind spielbar?

Menschen

Githyanki

Halb-Ork

Zwerg Goldzwerg Schildzwerg Duergar

Elf Hochelf Waldelf

Drow Seldarine Drow Lolth-ergebe Drow

Tiefling Asmodeus-Tiefling Mephistoteles-Tiefling Zariel-Tiefling

Halbling Leichtfuß-Halbling Stämmiger Halbling

Halbelf Wald-Halbelf Hoch-Halbelf Drow-Halbelf

Gnom Stein-Gnom Tiefen-Gnom Wald-Gnom

Drachengeboren Schwarze Drachengeborene Blaue Drachengeborene Kupfer Drachengeborene Gold Drachengeborene Grüne Drachengeborene Rote Drachengeborene Messing Drachengeborene Bronze Drachengeborene Silber Drachengeborene Weiße Drachengeborene



Barbar Berserker Wildheart Wilde Magie

Druide Land Mond Sporen

Kämpfer Kampfmeister Mystischer Ritter Champion

Waldläufer Jäger Biestmeister Gloom Stalker

Schurke Dieb Assassine Arkaner Trickser

Zauberer Wilde Magie Drachen-Blutlinie Sturm-Zauberer

Magier Entsagung Beschwörung Wahrsagung Verzauberung Hervorrufer Nekromantie Illusion Transmutation

Barde Schwerter Geschichte Heldenmut

Mönch Offene Hand Schatten Vier Elemente

Hexenmeister Archfey Great Old One Dämon

Paladin Eidbrecher Urahnen Rache Hingabe

Kleriker Domäne des Wissens Domäne des Lebens Domäne des Lichts Domäne der Natur Domäne des Sturms Domäne der Trickserei Domäne des Krieges



Maximallevel: Wie stark können Charaktere werden?

Gibt es einen Koop-Modus?

Spielzeit: Wie lange dauert Baldur's Gate 3?

Dungeons & Dragons: Auf welcher Edition basiert Baldur's Gate 3?

Gibt es Romanzen?

Nach fast drei Jahren im Early Access erscheint dieses Jahr dievonund Fans dürften schon jetzt frohlocken: Das Rollenspiel wird nämlich verdammt groß und hunderte Stunden Spielzeit in Anspruch nehmen.Damit ihr nicht ganz unvorbereitet in denschlittern müsst, fassen wir für euch die wichtigsten Informationen in diesem Artikel zusammen: Wann erscheint Baldur's Gate 3? Welche Klassen und Völker gibt es? Ist es im Koop spielbar? Wie stark müssen Grafikkarte und Prozessor sein? Wir haben die Antworten für euch.Würden wir Baldur's Gate 3 bis ins Detail sezieren, dann würde dieser Artikel hier sämtliche Grenzen unserer Webseite sprengen. Naja, zumindest theoretisch. Damit das nicht passiert, konzentrieren wir uns auf die folgenden Themen:Für den PC erscheint Baldur's Gate 3 bereits am. PlayStation-Spieler müssen sich etwas länger gedulden, denn auf der PS5 erfolgt der Release von Baldur's Gate 3 erst amEigentlich sollten beiden Versionen zusammen am 31. August erscheinen, allerdings hat LarianWährend bei manch anderen Spielen fast schon eine Excel-Tabelle geführt werden muss, um sämtliche Versionen auseinander zu halten, fällt Baldur's Gate 3 im Vergleich weitgehend klassisch aus. Insgesamt gibt es drei Editionen, die sich wie folgt voneinander unterscheiden.Das gute: Trotzdessen, dass Baldur's Gate 3 recht hübsch aussieht, verlangt das Rollenspiel nicht den absoluten High-End-Rechner. Dennoch solltet ihr euch darauf einstellen, ordentlich viel Speicherplatz übrig zu haben.Diespielt etwa 100 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Vorwissen ist nicht unbedingt notwendig, denn der dritte Serienteil erzählt von einem ganz eigenen Kapitel in der Welt von Dungeons & Dragons.Die Handlung beginnt mit einem Überfall der Gedankenschinder auf dem Kontinent Faerûn, bei dem sie zahlreiche Bewohner in ihre Gewalt bringen. Auch euer eigener Charakter fällt den Bösewichten in die Hände und wird mit einem Parasiten infiziert, der ihn früher oder später selbst in einen Gedankenschinder verwandelt. Das Ziel ist nun eindeutig: Ein Heilmittel finden und es zugleich den Cthulhu-ähnlichen Wesen heimzahlen.Sowohl bei den Völkern als auch bei den Klassen orientiert sich Larian wenig überraschend am Regelwerk von Dungeons & Dragons. Insgesamt könnt ihr zum Release auswählen, die sich zum Teil noch einmal in Untervölker aufsplitten:Bei den Klassen ist es ähnlich umfangreich:stehen zur Auswahl, sowie insgesamt. Ihr bekommt also eine ziemlich große Packung spendiert.Euer Charakter und die jeweiligen Begleiter können in Baldur's Gate 3erreichen. Eigentlich sollte es sogar nur bis Level 10 gehen, aber kurz vor Release entschied man sich bei Larian die Levelgrenze etwas höher zu setzen, was eine große Auswirkung hat.Mit Level 12 könnt ihr nämlich noch stärkere Zauber lernen, die der Vorlage entsprechend ziemlich mächtig ausfallen. Ohne die Erhöhung wäre es Larian nicht möglich gewesen, diese Fähigkeiten zu implementieren und als Spieler hätte man sich auf Mods verlassen müssen.Ja, Baldur's Gate 3 könnt ihr auch im Multiplayer-Modus erleben und mit bis zu maximal drei Freunden gleichzeitig losziehen. Das funktioniert sowohl übers Internet als auch über Lan und im Splitscreen-Modus.Ein kleines Unterfangen ist das Rollenspiel auf keinen Fall: Zwischen 75 und 100 Stunden benötigt ein normaler Durchlauf in Baldur's Gate 3,. Wer jedoch alles sehen möchte, muss mit bis zu 200 Stunden Spielzeit rechnen.Baldur's Gate 3 setzt voll und ganz auf, sprich auf die fünfte Edition des weltweit bekannten Regelsets. Allerdings lässt sich dieses nicht in allen Einzelheiten komplett auf ein digitales Spiel übertragen, weshalb die Macher an ein paar Stellen spezielle Anpassungen vornehmen mussten. Dennoch soll sich Baldur's Gate 3 weitgehend treu an die Vorlage halten.Ja, in Baldur's Gate 3 könnt ihr mit eurem Charakter auchzu euren Begleitern eingehen. Dabei kommt es natürlich darauf an, wie ihr euch mit dem jeweiligen Charakter versteht, was seine Hintergründe sind und ob dieser euch vertraut. Schließlich ist die Truppe in Baldur's Gate 3 ein ziemlich bunter Haufen, der außer dem Parasiten im Kopf auf den ersten Blick gar nicht so viel gemeinsam hat.Dennoch werdet ihr im Laufe des Rollenspiels eure Beziehungen mit den Charakteren intensivieren können, falls euch daran gelegen ist. Und ja, ihr könnt euch am Ende den Schlafsack im Lager mit einem anderen Charakter teilen.Wie gut uns Larians jüngstes Rollenspiel im Early Access gefallen hat, erfahrt ihr übrigens