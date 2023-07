Baldur's Gate 3: Livestream mit überarbeiteter Charaktererstellung, Manipulation der Presse und Romanzen

Baldur's Gate 3: Die Presse beobachtet euch

Rubbel den Bären? Ist möglich.

Ein Rollenspiel in Mammut-Form





Tiktok canceled our stream because it was too artistic and they don’t understand



— Very AFK (@Cromwelp) July 7, 2023

nähert sich mit großen Schritten demund hat noch einige Überraschungen im Gepäck. Imgab Entwickler Larian neue Details bekannt, die euch in der finalen Version des Rollenspiels erwarten. Manche davon sind recht wilder Natur.Im dem über dreistündigen Livestream, bei dem sich die Entwickler auch von technischen Problemen nicht allzu sehr aus der Fassung bringen lassen wollten, stellte Larian unter anderem dievor, präsentierte einen weiteren Origin-Charakter mit einem tiefbösen Hintergrund und gewährte einen kurzen Einblick auf den zweiten Akt. Zudem ging man auf zwei Informationen ein, die vielleicht etwas ungewöhnlich sind.Da wäre zum einen der Punkt, dass ihr im Laufe von Baldur's Gate 3 früher oder später die titelgebende Stadt erreicht. Vor Ort gibt es nicht nur jede Menge zu Erkunden und viele neue Abenteuer zu erleben, sondern ihr werdet auch irgendwann in den Fokus der vor Ort lebenden Journalisten geraten. Diese werden entsprechend über euch schreiben, je nachdem, ob ihr euch einen guten oder weniger guten Namen in der Stadt macht.Falls euch das Geschriebene aber zu sehr ein Dorn im Auge ist, wird es Möglichkeiten geben, die. So könnt ihr etwa Nachts in die Druckereien einbrechen und den einen oder anderen Artikel austauschen, wobei das wiederum eigene Konsequenzen nach sich zieht. "Es wird eine große Überraschung geben, wenn du das machst, und das Spiel wird darauf reagieren. Das, was in der Zeitung steht, beeinflusst, was die Bürger der Stadt über dich denken werden", heißt es von Swen Vincke, dem Creative Director von Baldur's Gate 3.Je nachdem wie die Tageszeitung mit dem passenden Namen Baldur's Mouth über euch schreibt, nimmt das also Einfluss auf euren Ruf. Welche Auswirkungen das zwangsläufig hat, wollte Larian noch nicht verraten. Es wäre aber gut möglich, dass ihr eventuell über die Berichterstattung neue Quests freischaltet oder vielleicht sogar den Zugang zu bestimmten Auftraggebern verliert, wenn ihr beispielsweise wirklich schlecht in den Artikeln wegkommt.Das zweite etwas kuriose Thema im Livestream waren diein Baldur's Gate 3. Laut Larian könnt ihr theoretisch mit jedem eurer Begleiter eine Partnerschaft eingehen, aber es muss wirklich zwischen euch klappen. Einfach nur die individuellen Quests des jeweiligen Gegenüber zu absolvieren soll nicht reichen, um mit ihnen ein Feuerwerk zu entfachen, sondern ihr müsst euch eine mögliche Beziehung in gewisser Weise erarbeiten.Darüber hinaus sind die Ansichten der einzelnen Begleiter in Bezug auf eine Partnerschaft auch recht verschieden. Manche bevorzugen die traute Zweisamkeit, andere stehen der Polyamorie offen gegenüber. Im Livestream haben die Entwickler anschließend zwei sehr verschiedene Szenen präsentiert.Während man das gemütliche Dinner mit Tiefling Karlach als recht normal, wenn auch vielleicht hier und da etwas unbeholfen beschreiben kann, wird es bei Vampir Astarion und dem Charakter Halsin im wahrsten Sinne des Wortes tierisch. Schließlich beherrscht Halsin als Druide die Fähigkeit, sich in ein Tier zu verwandeln und besonders experimentierfreudige Spieler können somit auf Tuchfühlung mit einem Bären gehen. "Groß ist das, wofür ich hier bin", heißt es in einer der Antwortmöglichkeiten.Bevor es zu explizit wurde, blendete Larian aber die Übertragung aus. Diesollen aber sehr umfangreich und detailliert ausfallen – was auch immer das Ende genau heißen mag. Für TikTok war das Gezeigte auf jeden Fall schon zu viel, weshalb die Plattform kurzerhand den Livestream unterband. Oder wie es der Director of Publishing bei Larian zusammenfasst:Was die die Entwickler jedoch im Laufe des Streams ständig betonten und auch zeigten: Baldur's Gate 3 ist ein Spiel der Entscheidungen, bei dem die Spielwelt auf euch und eure Taten reagiert. Das dürfte somit erklären, warum die Spielzeit selbst für Rollenspiel-Verhältnisse durchaus beachtlich ist:. Angesichtsist auf jeden Fall viel Spielraum, um intensiv zu experimentieren.