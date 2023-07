Baldur's Gate 3: Laut einigen bekannten Entwicklern wird es sich hier um ein "Once-in-Lifetime" RPG handeln.

Baldurs Gate 3 wird nicht der neue Maßstab für RPGs





Like a lot of people, I'm deeply excited about what the lovely folks at Larian accomplished with Baldur's Gate 3, but I want to gently, pre-emptively push back against players taking that excitement and using it to apply criticism or a "raised standard" to RPGs going forward

Eine sehr lange Entwicklung die schon 2017 gestartet ist.

Zwei Spiele mit viel Erfolg in der Vergangenheit. ( Divinity: Original Sin I Divinity: Original Sin II

Mehr als 2 Jahre erfolgreiche Early-Access Phase, die neben Geld auch Hilfe bei der Beseitigung von Fehlern eingebracht hat.

Ein riesiges Team mit mehr als 400 Entwicklern.

Die Lizenz für eine der größten und erfolgreichsten RPG-IPs





but people too often only look at the fruits of labour and not the labour itself. same as it ever was, I guess. same deal with people wondering why there are so few artists painting like renaissance masters.



I would not be surprised if this was more dev effort than the next 2 or 3 games in the genre combined. It's Rockstar-level nonsense for scope.



Only a few studio groups could even try this. I cannot wait to play, but this kind of effort likely won't be replicated this decade. 💖



Bis zum Release vonsind es noch etwa zwei Wochen, doch schon jetzt unterhalten sich einige Entwickler über die überagendedie das Spiel vermutlich an den Tag legen wird.Auf Twitter ist man sich bereits sicher: Baldurs Gate 3 wird einRPG. Jedoch sollte es keine neuen Maßstäbe setzen. Das liegt hauptsächlich an der besonderendes Spiels, welches sich schon lange in der Entwicklung und ebenfalls nahezu drei Jahre im Early-Access befindet.Wenn ein neues gutes Spiel erscheint, wird immer schnell beschlossen, dass sich von nun an jedes Spiel an diesem neuen Standard messen muss. Im Falle von Baldurs Gate 3 darf man das aber nicht erwarten. Der Erfolg des riesigen Rollenspiels hängt hier von vielen Faktoren ab, die nur wenige Spiele aufweisen., der CEO des Entwicklerstudios Strange Scaffold twitterte zu diesem Thema:Er verweist auf viele Faktoren, die für die Entwicklung von Baldurs Gate 3 sehr vorteilhaft sind, die man aber bei den wenigsten anderen Spielen erwarten sollte.Darauf antworten ihm einige große internationale Entwickler und bestärkten ihn in seiner Aussage. So schreibt beispielweiseder Senior Designer vonEr vergleicht Baldurs Gate 3 mit Ultima 7, einem Klassiker, dem zwölf Jahre Spiele vorausgingen, bevor es zu dem Meisterwerk wurde, das es schließlich wurde., der Senior Technical Program Manager for Accessibility von Xbox erklärt ganz klar, dass es sich bei Baldurs Gate 3 um ein Spiel handeln wird, welches in der Qualität und aufgewendete Arbeitszeit eher zwei bis drei andere Rollenspiele zusammen erreichen würden.Außerdem schreibt er, nur eine Hand voll Entwickler können sich überhaupt an ein so. Jüngst haben wir mitein ähnlich ambitioniertes Projekt vom. Zum Glück können wir uns jetzt schon sicher sein, dass das neue Rollenspiel-Epos in der Welt von Dungeons und Dragons ein voller Erfolg wird.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids