Baldur's Gate 3: Entwickler verraten genaue Uhrzeit für den Release

Baldur's Gate 3: Abendlicher Release in Europa





It's almost time: Baldur’s Gate 3 releases on PC next Thursday, August 3rd!



Check the map below for the launch timing depending on your location 🗺https://t.co/g0WEm2I7WM pic.twitter.com/UR7NzuWziJ



— Baldur's Gate 3 re-rolled the D8 🥳 (@baldursgate3) July 27, 2023

Gibt es einen Preload für Baldur's Gate 3?

Lange haben Fans und Rollenspieler auf diesen Moment gewartet, aber bald ist es soweit: Die Vollversion vonerscheint. Nach gut drei Jahren im Early Access kann man nun bald die ganze Geschichte des riesigenerleben.Aber wann genau fällt denn der Startschuss? Klar, amfür den PC, während sich. Mittlerweile haben die Larian Studios jedoch auch dieverraten und ein Mitternachts-Release wird es bei uns nicht werden.Wie das belgische Entwicklerstudio über Twitter (oder neuerdings X) ankündigt, wird Baldur's Gate 3 weltweit zur gleichen Zeit veröffentlicht. Aufgrund verschiedener Zeitzonen bedeutet das, dass ihr nicht direkt in den Morgenstunden mit dem Rollenspiel loslegen könnt, zumindest wenn ihr in Europa wohnt. In Deutschland wird Baldur's Gate 3 gemäß der Karte amspielbar sein.Darüber hinaus weisen die Entwickler noch einmal darauf hin, dass ihr auf jeden Fallbeginnen müsst. Falls ihr also schon etliche Stunden in die letzte Early Access-Version gesteckt habt, war das zwar nicht umsonst, aber euren Charakter und Spielfortschritt könnt ihr nicht übernehmen. Die Speicherstände sind nämlich schlichtweg nicht kompatibel mit der Vollversion, da es zahlreiche Neuerungen und Änderungen gibt, die ansonsen nicht berücksichtigt werden könnten.Der bevorstehende Release bedeutet auch, dass ihr nur noch jetzt die Early Access-Version von Baldur's Gate 3 erwerben könnt. Dadurch erhaltet ihr automatisch ein kostenloses Upgrade auf die Digital Deluxe Edition, die unter anderem den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook, ein paar kosmetische Items und Character Sheets für eure Pen and Paper-Gruppe umfasstDie wichtigste Frage neben der genauen Releasezeit düfte natürlich sein, ob man Baldur's Gate 3kann. Schließlich wird dasund somit die eine oder andere Internetleitung ganz schön beanspruchen. Ganz zu schweigen davon, dass man vielleicht auf der empfohlenen SSD etwas Speicherplatz freischaufeln muss.Infos zu einem möglichen Preload gibt es aber bislang nicht seitens der Entwickler. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Dropped Frames ließ Larian-CEO Swen Vincke jedoch durchblicken, dass man an einem Vorabdownload mit Steam arbeite, allerdings konnte er zu dem Zeitpunkt noch keine Details nennen.Bis zu einem möglichen Preload könnt ihr derweil die Zeit nutzen, um einen Blick aufwerfen. Dort erfahrt ihr unter anderem, welche Völker und Klassen es im Rollenspiel gibt.