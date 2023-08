Baldur's Gate 3: Versteckter Talentbaum führt euch zu den Kräften der Gedankenschinder

Baldur's Gate 3: Aus großem Parasiten folgt große Veranwortung

Twitch-Drops angekündigt

Wenige Tage vor dem geplanten PC-Release haben die Larian Studios fürnoch eine letzte Spielmechanik enthüllt: Es gibt einen quasi, über den ihr Zugang zu mächtigenerhaltet.Grundlage dafür ist die Ausgangslage des Rollenspiels: Zu Beginn wird euer Spielcharakter von den Gedankenschindern entführt und euch ein ekelhafter Parasit in den Kopf eingepflanzt. Fortan geht es eigentlich darum, diesen so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Allerdings werdet ihr auch die Möglichkeit erhalten, den Parasiten mitsamt seinen Kräften für euch zu nutzen. Vorhang auf für denDer Talentbaum funktioniert ein wenig anders als ihr es aus vielen anderen Rollenspielen kennt, denn zum einen müsst ihr euch ein Stück weit dem Parasiten in eurem Kopf ergeben. Zum anderen erhaltet ihr keine Talentpunkte zum Verteilen durch Levelaufstiege, sondern ihr müsst in der Welt von Baldur's Gate 3 nochfinden und diese verzehren. Erst dann könnt ihr die Kräfte der Gedankenschinder auch für euch nutzen – inklusive der entsprechenden Konsequenzen.Jeder Parasit schaltet in dem Illithid-Talentbaum eine vonfrei, die sich rund um Manipulation, Psionik und das Quälen von Feinden drehen. So könnt ihr etwa Personen dazu zwingen, in Dialogen bestimmte Dinge zu sagen oder sie im Kampf umherschubsen, als seien sie Puppen. In dem versteckten Talentbaum, so Larian, sind einige wirklich mächtige Fähigkeiten enthalten.Wer sich für diesen Weg entscheidet, muss aber damit rechnen, dass nicht jeder eurer Begleiter das gut heißt. Sie werden euch konfrontieren und mitunter sehr deutlich ihre Meinung preisgeben. "Die Dinge können auch ein bisschen... komplizierter werden", so Larian im Community-Beitrag , ohne näher ins Detail gehen zu wollen.Neben dem Talentbaum und der Nachricht,, hat Larian noch eine weitere Neuigkeit im Gepäck: Auch für das kommende Rollenspiel wird es zum Releasegeben. Für AAA-Spiele in der aktuellen Zeit ist das ja mittlerweile fast schon Standard.Um die Belohnungen, die rein kosmetischer Art sind, zu erhalten, müsst ihrlang auf Twitch.tv einen Livestream von Baldur's Gate 3 ansehen. Anschließend müsst ihr noch euer Twitch-Konto mit eurem Larian-Account verbinden und erhaltet daraufhin das, welches euch ein schickes Oberteil, eine Hose und entsprechend farblich passende Unterwäsche gewährt.Und ja, Unterwäsche ist in Baldur's Gate 3 nicht ganz so unwichtig, denn ihr könnt alternativ auch nackt herumlaufen. Das ist einer der Gründe,