Baldur's Gate 3: Alte Speicherstände sollten gelöscht und Spiel vor Release deinstalliert werden

Baldur's Gate 3: Speicherstände löschen & Spiel deinstallieren





📢PSA: Full post tomorrow, but for Baldur's Gate 3 players with existing Early Access saves, we ask that prior to August 3, launch the game, and delete all save files to avoid unintended conflicts at launch. Also, remove any mods and ensure they do not automatically re-download.



— Baldur's Gate 3 re-rolled the D8 🐙 (@baldursgate3) August 1, 2023

Am 3. August erscheintfür den PC, aber zuvor gibt es von Entwickler Larian noch einean all diejenigen, die bereits im Early Access eingestiegen sind. Sie sind dazu angehalten, ihrevorher zu löschen.Wer nämlich im Early Access schon einige Spielstunden investiert hat, kann seine Reise nicht einfach fortsetzen. Stattdessen müssen alle Spieler mit dem Erscheinen der Vollversion neu beginnen und somit ein weiteres Mal die ersten Schritte im Rollenspiel in Angriff nehmen.Der Grund? Der Release von Baldur's Gate 3 fügt nicht nur einen riesigen Brocken neuer Inhalte hinzu, sondern überarbeitet und erweitert auch den ersten Akt, den Käufer im Early Access schon eine ganze Zeit lang spielen konnten. Da hierbei auch im Hintergrund jede Menge aktualisiert wird, gibt es nun kurz vor knapp noch von Larian die Warnung:, mögliche Mods und am besten auch die komplette Installation.Laut dem belgischen Studio dient dieser Schritt dazu, um "unbeabsichtigte Konflikte beim Start zu vermeiden." Die Empfehlung lautet: Startet noch vor der Veröffentlichung am 3. August um 17:00 Uhr euer Baldur's Gate 3, entfernt sämtliche Speicherstände und deinstalliert danach die aktuelle Spielversion."Dadurch wird das Risiko von Dateikonflikten beim Herunterladen des endgültigen Spiels verringert, was zu mehr Spielspaß und weniger Fehlersuche führen sollte!" heißt es auf Twitter. Auf einen großen Download könnt ihr euch dann auch direkt einstellen:Falls ihr bislang den Early Access gemieden habt, aber so langsam aufgrund des Hypes Lust bekommt: Wir verraten euch,, damit ihr nicht ganz unvorbereitet am 3. August loslegen müsst.