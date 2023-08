Baldur's Gate 3: Rollenspiel legt einen der stärksten Launches des Jahres auf Steam hin

Baldur's Gate 3: Über 700.000 Rollenspieler gleichzeitig auf Steam

Seit Donnerstag istnach fast drei Jahren Early Access endlich offiziell erhältlich und der Release hat, ähnlich wie kürzlich das Taylor Swift-Konzert in Seattle, ein kleines Erdbeben ausgelöst.Glücklicherweise nur auf, wo das monumentale Rollenspiel abseits von GOG bislang ausschließlich verfügbar ist – die PlayStation 5-Version folgt schließlich erst am 6. September. Nicht nur, dass Baldur's Gate 3 die Downloadstatistiken in beachtliche Höhen hat schnellen lassen und zwar – kurioserweise eine weitere Ähnlichkeit zum Konzert der erwähnten Pop-Ikone – besonders in Nordamerika; auch bei denverdrängt das Spiel von Larian Studios aktuell die Konkurrenz.Zum Launch erreichte Baldur's Gate 3 den Statistiken von SteamDB zufolge, die sich gleichzeitig auf das Abenteuer an der Schwertküste begeben haben. 472.136 war der Höchststand des Rollenspiels zu diesem Zeitpunkt, aber über das Wochenende nahm die Anzahl noch einmal deutlich. Bisheriger Höchststand? 712.781 Spieler tummelten sich am Samstag Abend gleichzeitig an der Schwertküste.Das ist nicht nur ohne Kontext eine beeindruckende Zahl, sondern vor allem mit: Denn Baldur's Gate 3 schafft es somit aufauf Steam, wenn es um gleichzeitige Spieler geht. Nurwar erfolgreicher: 879.308 Zauberschüler reisten zum Release am 10. Februar gleichzeitig in die angesehene Akademie, um dort lange vor Harry, Hermine und Ron die Kunst der Magie zu erlernen.Mit den neuen Zahlen ordnet sich Baldur's Gate 3 sogar noch ein weiteres Mal hinter dem Hogwarts-Ausflug ein: In den All-Time-Charts ist Baldur's Gate 3 nun auf Platz 9 zu finden, während das Zauberer- und Hexen-Rollenspiel den 8. Platz eisern verteidigt. Falls ihr selbst noch nicht spielt, solltet ihr euch derweilanschauen, der nach den ersten Stunden an der Schwertküste schonparat hat.