Baldur's Gate 3: Rollenspiel legt zweiterfolgreichsten Launch des Jahres auf Steam hin

Baldur's Gate 3: Fast eine halbe Million Rollenspieler gleichzeitig auf Steam

Seit gestern istnach fast drei Jahren Early Access endlich offiziell erhältlich und der Release hat, ähnlich wie kürzlich das Taylor Swift-Konzert in Seattle, ein kleines Erdbeben ausgelöst.Glücklicherweise nur auf, wo das monumentale Rollenspiel abseits von GOG bislang ausschließlich verfügbar ist – die PlayStation 5-Version folgt schließlich erst am 6. September. Nicht nur, dass Baldur's Gate 3 die Downloadstatistiken in beachtliche Höhen hat schnellen lassen und zwar – kurioserweise eine weitere Ähnlichkeit zum Konzert der erwähnten Pop-Ikone – besonders in Nordamerika; auch bei denverdrängt das Spiel von Larian Studios aktuell die Konkurrenz.Zum gestrigen Launch erreichte Baldur's Gate 3 den Statistiken von SteamDB zufolge, die sich gleichzeitig auf das Abenteuer an der Schwertküste begeben haben. 472.136 ist der aktuelle Höchststand des Rollenspiels und selbst jetzt, rund elf Stunden später, toben sich immer noch fast 300.000 Dungeons & Dragons-Fans gleichzeitig aus.Das ist nicht nur ohne Kontext eine beeindruckende Zahl, sondern vor allem mit: Denn Baldur's Gate 3 schafft es somit aufauf Steam, wenn es um gleichzeitige Spieler geht. Nurwar erfolgreicher: 879.308 Zauberschüler reisten zum Release am 10. Februar gleichzeitig in die angesehene Akademie, um dort lange vor Harry, Hermine und Ron die Kunst der Magie zu erlernen.Wo der Release-Tag in der Regel den stärksten Ansturm darstellt, bleibt abzuwarten, ob Baldur's Gate 3 dennoch knacken und vielleicht tatsächlich noch mehr als eine halbe Million Rollenspieler gleichzeitig in seinen Bann ziehen kann. Während wir ein Auge auf die Statistiken haben, solltet ihr euchanschauen, der nach den ersten Stunden an der Schwertküste schonparat hat.