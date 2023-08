Baldur's Gate 3: Ansturm auf das neue Rollenspiel von Larian Studios

,

Entwickler von Baldur’s Gate 3 hatten nicht mit solch einem Ansturm gerechnet





Probably should stay away from the IT team for a while - told them they should expect like 100k or so at max https://t.co/TY0aSrmWEx



— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 4, 2023

Das Rollenspiel– So groß, dass sogar diesind. Sie hatten mit 100.000 Spielern gerechnetnicht mit 800.000.Laut der Seite SteamDB verzeichnete Baldur’s Gate 3 gestern Abend seinen Rekord: KnappSpieler waren gleichzeitig online. Unter den „Trending Games“, die die Seite außerdem aufführt, ist es auf dem ersten Platz. Bei den meistgespielten Spielen reiht sich das Rollenspiel aktuell auf Platz drei hinterundein.Nicht mal die Entwickler und Publisherhatten damit gerechnet, dass Baldur’s Gate so durch die Decke geht. Bereits als das Spiel die 500.000-Spieler-Marke knackte, twitterte der Director Swen Vincke: „Ich sollte mich lieber eine Weile vom IT-Team fernhalten. Den habe ich gesagt, man könne mit 100.000 Spielern rechnen“. Die haben gerade vermutlich viel zu tun.Beim Peak derist das RPG bereits in den Top 10. Es befindet sich nun auf Platz 9, schiebtum einen Platz nach hinten und kicktaus den Top 10.Die Fans zeigen sich begeistert: Von den 42.000 Rezensionen, die Baldur’s Gate 3 in den letzten 30 Tagen erhalten hat, fallen 95 % positiv aus. Somit erhält das Rollenspiel die Bewertung. Mit ihrer Begeisterung stecken sie vermutlich immer mehr Spieler an, wodurch die Zahlen so stark ansteigen. Wir sind bereits in die Welt von Faerûn eingetaucht und unsereLetztes aktuelles Video: Natures Power The Druids