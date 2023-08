Baldur's Gate 3: Level-Guide und wofür ihr alles Erfahrungspunkte bekommt

Schnell hochleveln in Baldur’s Gate 3

Natürlich durch die Hauptquest , die immer einen ordentlichen Batzen der benötigen XP bereitstellt. Zudem solltet ihr viele Nebenquests abschließen, wenn ihr wirklich so schnell wie nur möglich ein Level aufsteigen wollt.

