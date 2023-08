Baldur's Gate 3: So bringt ihr euren Charakter auf das maximale Level

Schnell hochleveln in Baldur’s Gate 3

Natürlich durch die Hauptquest. Zudem solltet ihr viele Nebenquests abschließen, wenn ihr schnell hochleveln wollt.

Feinde töten, anstatt die Kämpfe weitflächig zu vermeiden.

Alternativ könnt ihr bei NPCs auch jeweilige Proben bestehen und sie anschließend töten, wodurch ihr dann für beide Aktivitäten die EXP einsackt.