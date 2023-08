Baldur's Gate 3: 7 Begleiter statt 3 gefällig? Mit der Party Limit Begone-Mod ein Kinderspiel

Baldur’s Gate 3: Party Limit Begone – Coole Mod hebt die Gruppengröße an

entführt euch in ein wahrhaft riesiges Rollenspiel, bei dem an jeder Ecke das nächste Abenteuer auf euch lauert. Damit ihr dabei nicht ganz auf euch alleine gestellt seid, gibt euch das Spiel die Möglichkeit, dreium euch zu scharen.Die Wahl, wen ihr auf euren Reisen durch die weite Welt Faerûns mit euch nehmt – und wen ihr zurücklasst – kann dabei gar nicht einmal so leichtfallen. Doch dank einer mächtigenkönnt ihr nun statt mit drei Weggefährten sogar mitvon ihnen losziehen.Ganz konkret handelt es sich hierbei um die-Mod von Sildur, die ihr auf der Nexusmods-Seite herunterladen könnt. Sie hebt die maximaleauf bis zusowie dasauf bis zu acht Mitspieler an. Wollt ihr sie nutzen, benötigt ihr zunächst einen Account auf der entsprechenden Seite.Habt ihr diesen erstellt, loggt euch ein und ladet die Party Limit Begone-Mod über den Download-Button herunter. Wart ihr auch hierbei erfolgreich, müsst ihr diein euren Baldur’s Gate 3-Ordner, den ihr für üblich im Verzeichnis steamappscommonBaldurs Gate 3Data finden dürftet, verschieben. Anschließend startet ihr nur noch das Spiel, wobei euch der Launcher darüber in Kenntnis setzen sollte, dass ihr eine Mod nutzt.Im Spiel angekommen, schickt ihr einen eurer Begleiter erst einmal zurück ins. Anschließend könnt ihr eurer Party weitere Charaktere hinzufügen, einschließlich dem, den ihr gerade eben weggeschickt habt. Habt ihr hingegen noch gar keine sieben möglichen Kompagnons kennengelernt, kann euch(Der Verdorrte) womöglich etwas unter die Arme greifen.Aktuell kann die Mod wohl lediglich imverwendet werden, auch, wenn Modder Sildur von einer Erhöhung des Party-Limits im Multiplayer spricht. Vorstellbar ist allerdings, dass bereits an einergearbeitet wird, die nicht all zu lange auf sich warten lassen dürfte. Behaltet aber unbedingt im Hinterkopf, dass es sich hierbeihandelt und, weswegen ihr bei der Verwendung der Mod potentiellenwie einer Beschädigung eurer Speicherdaten gegenübersteht.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids