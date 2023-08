Baldur's Gate 3: Der Karmische Würfel beeinflusst euer Glück im neuen RPG auf Steam

Baldur’s Gate 3: Viel Glück oder Pech beim Würfeln

Das neue Rollenspielbasiert auf dem Tabletop-Game Dungeons and Dragons, weshalb euer Glück häufig von einem Würfel bestimmt wird. Was manche Spieler nicht wissen: Ein Feature nimmt Einfluss darauf und verändert eure Chancen.Fans diskutieren nun, ob der Aspekt nützlich ist, oder ob er das Gefühl eines echten Pen and Paper Spiels zu stark verändert.Das Feature nennt sichoder auf Englisch Karmic Dice. Es schützt euer Spielerlebnis vor viel Frustration bei schlechten Würfelergebnissen, verhindert allerdings auch, dass ihr zu viel Glück in Baldur's Gate 3 habt. Nach häufigem Glück beziehungsweise Pech wendet der Karmische Würfel euer. Nach häufigem Misserfolg ist es dadurch wahrscheinlicher, beim nächsten Wurf einen Erfolg zu erzielen.Wer das authentische Erlebnis von Dungeons and Dragons mit chaotischen Würfelergebnissen nicht einbüßen will, sollte das. Dafür klickt ihr zuerst auf Gameplay und dann auf User Options und wählt den Karmischen Würfel ab.Spieler diskutieren im reddit , ob es besser sei, den Würfel zu deaktivieren, oder ihn das Glück beeinflussen zu lassen. Dafür spricht, dass dadurch nicht alles dem Zufall überlassen ist – Das kann genauso ein Nachteil sein. Manche Nutzer schreiben, dass sie den Entwicklern dabei vertrauen, wenn diese schon den Karmischen Würfel automatisch aktiviert haben. Wegen der Karmischen Würfel ist es euch dann, weil jeder Wurf fehlschlägt. Allerdings könnt ihr dann auch keine richtige Glückssträhne mehr haben, da nach ein paar glücklichen Zufällen Schluss ist.Habt ihr das Feature ausgeschaltet, könnt ihr es natürlich jederzeit rückgängig machen und den Karmischen Würfel doch über euer Glück entscheiden lassen. Oder eben nicht. Was ihr generellhaben wir euch in einem Guide zusammengefasst.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids