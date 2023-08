Baldur's Gate 3: Reicht einen Vers für einen Tavernensong ein und habt die Chance auf einen Key

Mit einem Songvers könnt ihr Baldur’s Gate 3 gewinnen





Roll for initiative!



Follow @GOGcom and compose a single verse of a humorous tavern song that would reflect the adventures and misadventures of a character in @baldursgate3, for a chance to win a copy of the game!



Deadline: August 9th, 1 PM UTC

Rules: https://t.co/ke7zUk5tQ7 pic.twitter.com/OimYMxBkna



— GOG.COM (@GOGcom) August 4, 2023

Das Rollenspielerschien kürzlich für den PC und. Falls ihr euch das Spiel noch nicht gekauft habt, könnt ihr an einem Wettbewerb teilnehmen und versuchen, es zu gewinnen.Die Vertriebsplattform GOG veranstaltet gerade einen Wettbewerb – Sie wollen gemeinsam mit den Teilnehmenden einen Tavernensong schreiben, bei dem jeder einen Vers einreicht. Die 10 besten gewinnen.Um teilzunehmen, müsst ihr lediglich einen einzelnen, worin es um eure Erfolge und Misserfolge beim Abenteuer in Baldur’s Gate 3 geht. Schreiben müsst ihr auf Englisch. Eine Jury wählt am Ende die 10 besten Verse aus. Dabei achtet sie auf Kreativität, Originalität und generell die höchste Qualität.Allerdings solltet ihr euch beeilen: Das Gewinnspiel startete bereits undmitteleuropäischer Zeit. Wer mitmacht muss außerdem mindestens 18 Jahre alt sein, dem Unternehmen auf Twitter beziehungsweise Facebook folgen und darf nicht selbst zur Firma gehören.Diegewinnen am Schluss einen Key für Baldur’s Gate 3, der auf GOG.com einlösbar ist. Sponsor des Gewinnspiels ist der Entwickler Larian Studios.Unser Tester Sören ist bereits in der Welt Faerûns unterwegs und hat seineniedergeschrieben. Außerdem geben wir euch hier, was ihr in der riesigen Spielwelt zuerst tun solltet.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids