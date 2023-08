Baldur's Gate 3: Romanzen-Guide zu Gale - so verführt ihr den Zauberer

Baldur’s Gate 3: So tickt der Zauberer Gale

Der Zauberer Gale ist ein generell fröhlicher Zeitgenosse, hat aber auch seine Abgründe.

Baldur's Gate 3: Romanze mit Gale - diese Dialoge sind wichtig

Gern geschehen!

Zusammen feiern, nur wir beide - was würde das bedeuten?

Du bist sehr ehrlich, was deine Absichten betrifft.

Ich denke, das klingt reizvoll.

Inhabt ihr viele Möglichkeiten, die Geschicke eures selbst erstellten Charakters zu lenken und durch diverse Storystränge und Nebenmissionen zu manövrieren. Ein beliebtes Element, eurer Spielfigur einen individuellen Einschlag zu geben, ist –– die ein oder anderezu einem NPC.Im Laufe der Story schließen sich mehrere Origin-Charaktere unterschiedlichen Geschlechts, Rasse und Klasse eurer Kampfgruppe an. Je nachdem, wie ihr eurenund Entscheidungen trefft, nehmen euch die anderen wahr – was euch nach einiger Spielzeit die Option ermöglicht, eure Beziehungen auf zwischenmenschlicher, -elfischer oder -githyankischer Ebene zu intensivieren.Denkönnt ihr schon relativ bald nach Abschluss des Prologs von Baldur's Gate 3 treffen. Er steckt in einem defekten Portal fest, einem alten Runenkreis nördlich des verwüsteten Strands, wo der Nautiloid abgestürzt ist. Befreit ihr ihn aus dem Portal – ob mit Magie oder bestandener Körperkraftproben – bietet er an, mit euch zu kommen.Gale ist ein extrem mächtiger und vielseitig bewanderter Zauberer, der stetig daran arbeitet, seine Fähigkeiten zu verbessern. Sein Ehrgeiz schlägt bisweilen in hochmütiges oder gar arrogantes Verhalten um, im Allgemeinen ist er jedoch ein, den man gerne um sich hat. Es handelt bedacht und pragmatisch – Gewalt versucht er zu vermeiden, wenn sie nicht nötig ist, und versucht eher, Konflikte mit diplomatischem Handeln zu lösen. Es ist ihm wichtig, Wissen zu erhalten und in Not geratenen Personen zu helfen.Seine komplexe und dramatische Hintergrundgeschichte macht Gale zu einem interessanten Gefährten, der euch wahrscheinlich neugierig macht, mehr über ihn zu erfahren. Und auch wenn er nicht gerne über seine Vergangenheit spricht, könnt ihr ihmund Dialogoptionen näherkommen. Dementsprechend kann auch die Romanze mit ihm sehr interessant werden.Hierfür ist es wichtig, schonan ihm zu zeigen. Wer generell ein freundliches Wesen hat, intelligent handelt und nicht zu unnötiger Gewalt neigt, hat gute Chancen bei ihm. Redet im Camp viel mit ihm und zeigt Interesse, dann wird sich schon bald ein erhöhtes Level an Zustimmung feststellen lassen und er erzählt euch von seinem Leiden einer seltenen Krankheit. In der Folge werdet ihr mit ihm ein Erlebnis im magischen Weave haben. Danach ist es euch möglich, mit Gale anzubandeln.Nach diesem Erlebnis könnt ihr ihm sagen, dass es "Magisch" war oder er "ein sehr guter Lehrer" sei, den "Moment als eine gute Nacht für Intimität festhalten" oder "euch vorstellen, wie ihr ihn küsst", was die Zuneigung noch einmal erhöht. Von da an könnt ihr die Romanze jederzeit in Gang bringen, wenn ihr ihn im Camp ansprecht und bittet, über das Erlebte noch einmal nachzudenken. Er wird sich bedanken, woraufhin ihr folgende Gesprächsoptionen habt, die die Romanze finalisieren:Danach habt ihr die Option, Gale in euren Schlafsack für eine wahrlich magische Nacht einzuladen. Nochhaben für euch übrigens an anderer Stelle festgehalten.