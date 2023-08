Baldur's Gate 3: Romanzen-Guide zu Shadowheart - So verführt ihr die gläubige Halb-Elfin im Rollenspiel

Shadowheart – Die fromme Halb-Elfin aus Baldur’s Gate 3

Kämpft euch an ihre Seite, um ihre Gunst zu gewinnen

Wichtige Entscheidungen im zweiten Akt, die euch Shadowheart näher bringen

Beim Spare Nightsong wird Shadowheart mit Selunes Waffe gesegnet und von Shar verlassen. Wählt ihr diese Option, ist sie dadurch zwar wegen ihres Glaubens verunsichert, klammert sich aber auch stärker an ihre Beziehung zu euch.

Beim Kill Nightsong wird sie von Shar selbst gesegnet. Sie sagt, dass sie nur ihre Gottheit liebt, aber ihr könnt ihr sagen, dass ihr es mit der Beziehung weiterhin versuchen wollt. Sie verändert sich plötzlich und im Dialog erscheint die Option, sie zu küssen.

In der dritten Option opfert Shadowheart ihr Herz und ihre Seele der Gottheit Shar. Welche Auswirkungen das hat, konnten wir in unserem Durchgang

Der dritte Akt: Der Gipfel der Schattenherz-Romanze

Im neuen Rollenspiel begegnet ihr innerhalb der Story zahlreichen Charakteren. Mit manchen davon könnt ihr romantische Beziehungen eingehen, wenn ihr alles richtig macht. Ein möglicher Romance-NPC ist die Halb-Elfin. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um eine Beziehung zu Shadowheart einzugehen, wann ihr euren ersten Kuss erleben könnt und worauf ihr besonders achten solltet. Bitte bedenkt, dass dieser Guide euch möglicherweise spoilert. Bereits im ersten Akt trefft ihr auf Schattenherz. Sie trägt mittellanges braunes Haar, das hinten zusammengebunden ist, ein kurzer Pony bedeckt ihre Stirn. Außerdem trägt sie ein Kettenhemd mit religiösen Symbolen und dazu Lederhandschuhe. Allerdings verändert sich ihr Aussehen innerhalb der Story. Sie ist eine fromme Person und hält stets zu ihrer. Zusätzlich ist sie sehr pflichtbewusst und wirkt streng, besonders was ihre Privatsphäre angeht. Shadowheart lässt andere, wenn sie selbst Dinge als privat empfindet. Persönliche Infos über sie solltet ihr daher mit viel Feingefühl aus ihr herauslocken, damit sie nicht abblockt. Mit der Zeit müsst ihr gewinnen, was sich bei ihr schwieriger gestaltet als bei anderen NPCs. Zunächst rettet ihr sie im Tutorial im Schiff, sprecht mit ihr und stellt euch auf ihre Seite, wenn Streitsituationen mit anderen Figuren aufkommen. Sie kommt beispielsweise mit Lae'zel nicht gut zurecht. Außerdem punktet ihr bei der Halb-Elfin, wenn ihr die Tieflinge und Druiden rettet. In der Early-Access-Version von Baldur's Gate 3 gab es im ersten Akt eine mögliche Kuss-Szene mit Shadowheart bei einer Party. In der Vollversion scheint es die Option offenbar nicht mehr direkt zu geben. Für Romantik habt ihr erst später die Möglichkeit. Zukünftig solltet ihr, wenn ihr ein Ausrufezeichen über Schattenherzs Kopf seht, sie zügig ansprechen. Sie erzählt euch dann, dass sie kann, was für eine spätere Szene wichtig ist. Zudem erfahrt ihr ihre, die ihr der Figur schenken könnt, wenn ihr sie in den verfluchten Schattenlanden findet. Sobald ihr in Akt 2 weiter voranschreitet und Shadowhearts Quests absolviert, kommt ihr in den Dungeon „Proben der Shar". Dort müsst ihr euch an einer Stelle für eine von entscheiden: Im dritten Akt von Baldur's Gate 3 ist eure Romanze mit Shadowheart dann auf dem Höhepunkt. Zumindest nachdem ihr Ketheric Thorm geschafft und noch ein paarmal mit ihr gesprochen habt. Die Figur möchte dann ihre Zeit als hingebungsvolle Gläubige hinter sich lassen. Sie lädt euch ein, mit ihr (obwohl sie nicht schwimmen kann, wie sie zuvor erzählt hat). Das führt letztendlich zu einer intimen Situation am Strand. Später hat Shadowheart den Einfluss von Shar komplett hinter sich gelassen und ihr redet miteinander über. Sie sagt, dass sie die mit euch verbringen möchte. "Ich bin froh, dass wir einander haben", sagt sie zu euch.