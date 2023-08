Baldur's Gate 3: Romantik-Guide zu den Begleitern - so verführt ihr eure Mitstreiter

Romantik in Baldur’s Gate 3: Zehn Figuren stehen zur Auswahl

Das Rollenspielvon Larian Studios bietet unglaublich viel Content an jeder Ecke. Darüber hinaus könnt ihr innerhalb der Story Dialog-Optionen auswählen, die den Verlauf auf kurze oder lange Sicht beeinflussen. So kommt ihr beispielsweise den NPCs näher und könnt sogar einezu ihnen aufbauen.In der Welt von Faerun könnt ihr zu zehn verschiedenen Figuren eine romantische Bindung aufbauen, mitunter auch zu mehreren gleichzeitig. Dabei ist es unwichtig, ob euer eigener Charakter männlich, weiblich oder nonbinär ist – Homosexuelle und polyamore Beziehungen sind möglich.Zu folgenden Figuren könnt ihr eine romantische Beziehung in Baldur’s Gate 3 aufbauen:Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten, ihr müsst nämlich die richtigen Dialog-Optionen wählen, ihnen eventuell Geschenke machen und die Figur beeindrucken, bevor sie sich auf eine Bindung einlässt. Das kann, je nach NPC, schwierig werden. Die entsprechenden Guides zu den einzelnen Charakteren haben wir euch verlinkt.Wir selbst konnten bereitsund haben unsere ersten Eindrücke niedergeschrieben. Kleiner Spoiler an dieser Stelle: In unserem Playtrough haben wir uns der im wahrsten Sinne des Wortes heißen Barbarin Karlach zugewandt.