Baldur's Gate 3: Sechs Tipps, die euch im Kampf weiterhelfen

Baldur's Gate 3: Während eines Gefechts springen

Es muss ja nicht immer gelaufen werden: Manchmal ist auch Springen eine gute Idee.

Werft Heiltränke!

Taucht eure Waffen in Baldur's Gate 3 ein

Fackeln, Kerzen und andere Feuerquellen sind oft eine gute Option, um die eigenen Waffen einzutauchen.

Nutzt alles in der Umgebung für euch

Schleichen bringt euch große Vorteile

Über Dachbalken schleichen? Baldur's Gate 3 macht es möglich.

Nutzt Schriftrollen oder lernt sie

Mit Gale oder generall Zauberern könnt ihr Schriftrollen auch permanent erlernen.

Kämpfe in Baldur's Gate 3 beginnen immer ähnlich: Basierend auf dem jeweiligendürfen die Charaktere nacheinander agieren. Laufen, schlagen, zaubern und so weiter. Eure Aktionen sind aber limitiert, sprich ihr könnt in einem Zug, zumindest zu Beginn des Spiels, nicht mehrfach angreifen und auch nicht unendlich weit laufen.Es gibt jedoch eine Möglichkeit, um eure Fortbewegung ein wenig zu verbessern:. Dabei handelt es sich nämlich in einem Kampf um eine, die ihr einsetzen könnt, um zumindest ein paar Meter zusätzlich zu gewinnen – und das kann manchmal schon den Unterschied ausmachen, ob ihr noch in Reichweite gelangt, um einen vernünftigen Angriff zu setzen oder euer Zug ins Leere geht.Springen könnt ihr entweder über die Hotkey-Leiste oder in dem ihr auf der Tastatur "y" drückt. Bedenkt aber, dass eureauf eurerbasiert und deshalb bei jedem Charakter unterschiedlich mächtig ausfallen kann. Es soll aber auch Tränke und Zauber geben, die euren Sprung temporär verbessern.sind, wer hätte es gedacht, sehr wichtig in Baldur's Gate 3. Umso relevanter ist es, dass sie sich möglichst nicht der 0 nähern, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der jeweilige Charakter stirbt.könnt ihr jedoch, wie viele andere Fähigkeiten im Spiel, nicht dauerhaft nutzen, sondern sie sind in der Regel begrenzt. Aus diesem Grund solltet ihr immer ein paarauf jedem Charakter parat halten, um diese gegebenenfalls im Kampf schlürfen zu können.Aber wusstet ihr, dass ihr die Heiltränke auch anders nutzen könnt? Ähnlich wie zum Beispiel das, eine Art Fantasy-Molotowcocktail, könnt ihr auchund damit weiter entfernte Verbündete heilen. Oder Gegner, falls ihr nicht ganz so gut im Zielen seid. Ihr könnt damit sogar die Lebenspunkte einer kleinen Gruppe stärken, falls diese nah genug beeinander stehen. Anders ausgedrückt: Unterschätzt niemals einen gut geworfenen Heiltrank.Neben dem Springen gibt es noch eine weitere, die ihr in Baldur's Gate 3 während eines Kampfes nicht unterschätzen solltet: Das. So könnt ihr beispielsweise Schwerter, Äxte und andere Schmerzensverursacher in der Nähe von Feuerschalen entzünden, um zusätzlichen Schaden auszuteilen. Von dieser Option solltet ihr auf jeden Fall Gebrauch machen, denn je schneller ein Gegner tot ist, umso besser.Das Eintauchen funktioniert übrigens nicht nur mit Feuer, sondern ihr könnt auch etwa zerstörte Säurefässer oder von eurem Zauberer herbeibeschworene AoE-Effekte in Anspruch nehmen. Und falls keine offensichtlich Option zum Eintauchen in der Nähe ist: Einefunktioniert ebenfalls. Da Baldur's Gate 3 eine mittelalterliche Fantasy-Welt abdeckt, in der es noch lange keine Glühbirnen gibt, findet ihr diese eigentlich an fast jeder Ecke.Über mögliche Eintauchquellen haben wir euch informiert, aber ihr könnt im Kampf noch viel mehr auf die Umgebung vertrauen. Schaut euch, sobald ein Kampf beginnt und euer Zug ansteht, auf jeden Fall erst einmal genau um und habt besonders ein Auge darauf, wo sich eure Feinde in dem Moment befinden. Sind sie in der Nähe von, dann nutzt das aus und bringt diese zum Explodieren. Der dadurch verursache Schaden ist auf gar keinen Fall zu vernachlässigen.Während die berühmt berüchtigen roten Fässer naheliegen sind, gibt es noch weitere Möglichkeiten, die. Seid ihr zum Beispiel in einer Spinnenhöhle unterwegs und mehrere Krabbelviecher befinden sich auf einer Art Brücke gebaut aus Netzen, dann zündet diese auf jeden Fall. Über den anschließenden Fall dürften die Spinnen auf keinen Fall froh sein.Ebenso praktisch: Lockere Steine, die ihr mit einem guten Schubser auf eine ganze Gruppe von Gegnern fallen lassen könnt. Generell ist dieeine sinnvolle Ergänzung. Mit genügend Athletik könnt ihr sogar den einen oder anderen kleineren Bossfight in wenigen Sekunden beenden, wenn der Feind einmal zu nah an einer Klippe steht. Oder ihr stellt vor einem Kampf Türen mit Kisten zu, damit die Bösewichte einen riesigen Umweg gehen müssen, was im besten Fall schon ein oder zwei Züge kostet.Obwohl Baldur's Gate 3 alles andere als ein Stealth-Spiel im eigentlichen Sinne ist, sollte ihr trotzdem so oft wie es geht. Zum einen könnt ihr damit unter Umständen sogar manche Kämpfe vermeiden, wobei ihr dann mitunter auf Erfahrungspunkte verzichtet, und zum anderen könnenbesonders stark sein. Von Letzteren profitieren im Schnitt aber lediglich Schurken, insbesondere die Assassinen-Unterklasse, und Waldläufer, die geduckt ein paar Vorteile haben. Habt ihr einen solchen Vertreter in eurer Party dabei, solltet ihr ihn vor kniffligen Kämpfen von der Gruppe lösen und ihn speziell in Position bringen.Sobald ihr denaktiviert, seht ihr übrigens auf dem Boden. Diese solltet ihr im besten Falle meiden, denn dann seid ihr im Sichtfeld eurer Gegner, die euch, je nachdem wie gut eure Schleichwerte sind, mit einer gelungenen Würfelprobe aufdecken können. Aktiviert ihr den rundenbasieren Modus, seht ihr übrigens anhand der prozentualen Werte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eure Schleichproben ist.Das Schleichen bringt euch derweil nicht nur Vorteile im beziehungsweise vor einem Kampf, sondern ihr könnt ebenso zum Langfinger werden. Ein gelungener Taschendiebstahl bereichert euch oder sorgt dafür, dass der Gegner auf einmal ohne Waffe da steht – Upsi!Ein letzter Tipp, der nicht zwingend mit dem Kampfsystem zusammenhängt, aber euch dabei dennoch Vorteile bringt: Nutzt die unzähligen, die ihr im Laufe von Baldur's Gate 3 findet und fangt nicht an, diese für einen "besseren Moment" zu hamstern. Einerseits findet ihr im Schnitt viele Schriftrollen und habt die meiste Zeit keinen Mangel, zum anderen verbrauchen sie keinen. Da Letztere pro Rast limitiert sind, solltet ihr auch als Zauberer darüber nachdenken, einen Feuerball auch mal per Schriftrolle zu aktivieren.Schriftrollen mit seltenen Fähigkeiten, die ihr gerne öfters benutzen wollt, könnt ihr andererseits als Zauberer für ein paar Goldstücke. Dadurch spart ihr euch beim Level-Up diese Slots und könnt über andere Spells nachdenken, die euren Build ergänzen. Bedenkt aber: Erlernte Zauber verbrauchen dann auch bei Benutzung einen Zauberslot, sprich ihr könnt sie nicht dauerhaft nutzen, sondern müsst hin und wieder eine kurze oder lange Rast einlegen, um zu regenerieren.Weitereund was ihr als Erstes in der Welt von Faerûn machen solltet, haben wir an anderer Stelle für euch festgehalten. Auch falls ihr euch fragt,odervon euren Liebeskünsten überzeugt, helfen wir euch weiter.