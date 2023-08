Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix schafft lästigen Speicherstand-Bug aus der Welt

Baldur’s Gate 3: Dank Larians Hotfix sind eure Spielstände wieder sicher

Die Entwickler derhaben mit einem neueneinen besonders gefährlicheninbehoben. Jener machte euren Spielstand unbrauchbar, wenn ihr zu viel in der Welt Faerûns erlebt habt.Was im ersten Moment absurd klingen mag, hat sich tatsächlich so zugetragen: Zwar berichtete nur eine kleine Anzahl betroffener Spieler von dem, allerdings waren seinedafür gleich doppelt heftig.Wie konnte es überhaupt zu einem derart brenzligen Bug kommen? Die Antwort klingt so simpel wie einleuchtend: In der Welt von Baldur’s Gate 3 gibt es praktisch unendlich viel zutun, sodass eurenicht mehr hinterherkamen und unter der Last der gesammelten und gespeicherten Daten in seltenen Fällen einfach– wodurch sie unbrauchbar wurden.Wie Larian selbst im Rahmen dervon Hotfix 2.1 erklärt , wurden die „persönlichen ‚Story‘-Datenbanken (in denen eure Entscheidungen und Handlungen gespeichert werden) zu groß“, was auf die „schiere Menge an Dingen, die ihr alle auf euren Reisen tut“ zurückzuführen ist.Glücklicherweise konnten die Entwickler dienun praktisch endlos erhöhen, oder „zumindest so unendlich, wie sie Speicherplatz haben“, wie es weiter heißt. Darüber hinaus hat Larian auch dasin Baldur’s Gate 3, das schon in Kürze auf die PlayStation 5 kommen soll , wieder aktiviert. Unddes äußerst populären Rollenspiels aus der Welt geschafft.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids