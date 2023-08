Baldur's Gate 3: Beliebtes Rollenspiel erreicht einen Score von 97

Baldur’s Gate 3 überholt Zelda: Tears of the Kingdom

Das neue Rollenspielist lautdas beste Spiel, das bishererschien. Ohne die Jahreszahl belegt das RPG sogar schon einen Platz in der Top 10 der besten Spiele aller Zeiten, die auf der Website bewertet werden.Das Jahr 2023 steckt voller Releases, viele davon sehr stark. So haben wir beispielsweiseoder. All diese Spiele überholt aber der neue RPG-Riese, der amvom Early Access zurwechselte.Auf Metacritic geben Gaming-Redaktionen ihre Wertung ab, die zwischen 1 und 100 Punkten liegen kann. Viele haben Baldur’s Gate 3 die vollen 100 Punkte gegeben und drücken in ihren Rezensionen aus, wie angetan sie von Larian Studio’s neuem Rollenspiel sind.Mit einem insgesamten Score von 97 steht es auf Platz 1 . Von diesem vertreibt das RPG nun den Nintendo-Liebling Zelda: Tears of the Kingdom, der jetzt mit 96 Punkten auf die Zwei rutscht. Entfernt man den Jahresfilter und stellt ihn stattdessen auf, belegt Zelda wieder den ersten Platz. Ocarina of Time erreicht einen Metacritic-Score von 99. Doch auch hier steht es um Baldur’s Gate 3 nicht schlecht: Das RPGAuchdürfen das Spiel bewerten. Ihre Kritik wird von Metacritic als seperate Bewertung angegeben. „Das Spiel macht so viel Spaß, es verdient das höchstmögliche Rating“, schreibt ein Nutzer namens Cupajoyguy. Ein weiterer, Druidc, schreibt: „Wirklich das beste Spiel, das ich seit Jahren gespielt habe, vielleicht seit einem Jahrzehnt“. Beim User Score erreicht Baldur’s Gate 3 eine 9.1.Was denkt ihr über Larians Rollenspiel-Riesen? Verdient es einen so hohen Score? Auch wir konnten bereits ein paar Stunden in das RPG eintauchen und schildern unsere ersten Eindrücke zu Baldur’s Gate 3 - ehe euch dann in Kürze unser ausführlicher Test erwartet.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids