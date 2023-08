Baldur's Gate 3: Mit NPCs handeln, die gar keine Händler sind? So geht's

Baldur’s Gate 3: Mit dem Trade-Shortcut werden selbst Normalo-NPCs zu Händlern

Habt ihr vornicht unbedingt in die Spieleschöpfungen vonreingeschaut, ist euch ein besonders cooles Feature des riesigen Rollenspiels bislang womöglich entgangen: Ihr könnt mit einer, obwohl diesesind.In derdes Dialog-Bildschirms dürfte euch recht sicher schon die Reihe an Icons aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um, die euch noch einmal die vollständige Konversation nachlesen lassen, oder mit denen ihr euer Gegenüber angreifen könnt – egal, um wen es sich dabei handelt. Doch gar nicht allzu selten habt ihr über die Shortcuts sogar die Möglichkeit,Dabei sind sogar jene „Normalo-NPCs“ in Baldur’s Gate 3, die weder als Händler auf der Karte markiert sind, noch einewie „Zeigt mir eure Waren“ bieten, urplötzlich ein– vorausgesetzt, euch wird dasunter dem Shortcut-Menü in der unteren linken Ecke angezeigt.So kommt es, dass ein ganz gewöhnlicher Druide, dem ihr im Smaragdhain über den Weg läuft, einen, oder gar ein lehrreiches Handbuch über den Umgang mit Vampiren, mit sich herumträgt, die er gewillt ist, euch für einen schmalen Taler zu überlassen. Manchmal haben die NPCs aber sogar richtigdabei, zum Beispiel eine, die euch auf eurem nächsten Abenteuer weiterhelfen kann.Dank der spannenden, aber nicht jedem bekannten Option, ist es sogar möglich,aus der Hand vonzu kaufen, die sie normalerweise aufbewahren würden, bis ihr ihre Aufgabe auch zu ihrer Zufriedenheit erfüllt habt. Ihr wollt unbedingt die magischen Handschuhe von Zevlor haben, aber habt so gar keine Lust darauf, ihm zu? Anstatt ihn unehrenhaft zu, bietet ihm bei eurem nächsten Aufeinandertreffen doch einfach ein paarfür sie an.Natürlich trägt nicht jeder herkömmliche Nebencharakter so viele nützliche Gegenstände mit sich rum, dass ihr euch vor ihnen kaum retten könnt. Klar, immerhin würde das Spiel auch reichlich an seinereinbüßen, würde jeder dahergelaufene NPC mit den wertvollsten Waren in der Tasche eingedeckt sein. Dennoch: Deneinmal auszuchecken, wenn ihr ihn in euren Konversationen angezeigt bekommt, kann sich immer mal wieder alsherausstellen. Und: Mit, wenn euch Worte einmal nicht mehr weiterhelfen sollten.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids