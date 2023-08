Baldur's Gate 3: Romantik-Guide zum weißhaarigen Hochelf

Baldur’s Gate 3: Astarion, der selbstsüchtige weiße Elf

So gelingt eine Romanze mit Astarion

Um eine Bindung zu Astarion aufzubauen, müsst ihr entsprechend seiner Vorstellungen handeln. Da ihm Loyalität wichtig ist, solltet ihr ihn und seine Launen unterstützen, damit ihr seine Gunst erhaltet. So kommt ihr ihm näher, ohne die ganze Zeit fiese Entscheidungen zu treffen. Das könnt ihr natürlich tun, Astarion wird applaudieren – er liebt Drama und Rücksichtslosigkeit. Was Astarion nicht mag ist Uneigennützigkeit, Kompromisse und Schwäche. Mit derartigen Handlungen und Entscheidungen werdet ihr seinen Zuspruch mit der Zeit verlieren.

Sprecht den Charakter im Camp an und wählt die entsprechenden Antworten, die ihm gefallen könnten. Er möchte von euren dunkelsten Gedanken hören. Zudem wird er euch nach eurem Blut fragen: Um ihm näher zu kommen, solltet ihr ihn gewähren lassen. Manchmal reicht ihm Tierblut nicht aus, um völlig klar denken und besser kämpfen zu können. Er verspricht, niemanden zu töten.

Wenn Astarion beginnt, euch "Darling" zu nennen und sagt, er habe an euch gedacht, seid ihr auf dem richtigen Weg. Wählt weitere Antworten, um seine Gunst zu gewinnen, dann habt ihr es geschafft: Er fragt euch nach einem kleinen Rendevous. Nachts kommt er nun zu euch und ihr erlebt eine intime Szene miteinander.

Astarion ist ein NPC in, den ihr in dem Rollenspiel recht früh antrefft. Ihr könnt ihn in euer Team aufnehmen und nach und nach eine Beziehung zu ihm aufbauen, die in eine Romanze mündet. Wir erklären euch, wie das funktioniert.Insgesamt gibt es zehn verschiedene Charaktere, mit denen ihr eine romantische Bindung eingehen könnt. Hier findet ihr eine Übersicht über. Achtung: Nachfolgend erwarten euch massive Spoiler.Bei Astarion handelt es sich um einenmit weißem Haar, das schwungvoll zu allen Seiten absteht. In den Dialogen in Baldur’s Gate 3 tritt erauf, manchmal nahezu überheblich. Er wirkt von allen Menschen gelangweilt, während er Witze auf ihre Kosten macht. BesondersNach wenigen Nächten findet ihr heraus, dass Asterion einist. Er stand für lange Zeit unter dem Einfluss Cazadors, einem Vampirmeister, dem er als eine Art Sklave diente. Erst kürzlich war Astarion aus diesem Verhältnis befreit worden.Für ihn persönlich steht jetzt seinim Vordergrund. Alles scheint sich bei ihm nur um ihn selbst zu drehen und die Loyalität anderer ist ihm wichtig. Weniger wichtig sind ihm heldenhafte Taten, da er diese nicht nachvollziehen kann. Das macht es euch schwierig, Entscheidungen zu treffen, die er gutheißt, ohne dabei selbst böse zu agieren. Freundlichkeit und Selbstlosigkeit findet Astarion unnötig, wenn es keine persönlichen Vorteile einbringt.