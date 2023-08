Baldur's Gate 3: Coole Transmog-Mod lässt euch euren Look wechseln

Baldur’s Gate 3: Lust auf einen freshen Look? Transmog-Mod machts möglich

Auch, wenn und von vielen schon jetzt als Game of the Year gepriesen wird, gibt es das eine oder andere, welches uns noch zu unserem vollständigen Glück fehlt. So auch ein echtes, mit dem ihr euren Look völlig frei wählen könnt.Neben der fehlenden Möglichkeit, das eures Charakters im späteren Spielverlauf noch einmal zu verändern – ganz, wie es zum Ärgernis vieler auch schon bei oder anderen beliebten Titeln der Fall war – ist es aktuell nicht möglich, euren oder den eurer Begleiter anzupassen. Außer, ihr besorgt euch eine, die wir euch im Folgenden etwas näher vorstellen wollen.In gehört ein Transmog-Feature, mit dem ihr das Aussehen eurer Rüstung nach Belieben anpassen könnt, ohne, dass diese dabei ihre und verliert, fast schon zum guten Ton. Ihr könnt frei entscheiden, in welchem ihr durch die weite Welt zieht und seid, trotz eines womöglich harmlos wirkenden Auftretens, noch immer brandgefährlich für eure Feinde. Leider sich selbst eine solche Option in Baldur's Gate 3, sodass ihr selbst das stylishste Rüstungsteil austauscht, sobald eines mit in eurem Inventar landet.Ein kleines bisschen Transmog gibt es in der Welt von Faerûn aber doch. So könnt ihr beispielsweise euren lassen, obwohl ihr ihn angelegt habt und ebenso habt ihr die Wahl, eure gewöhnlichen zu tragen, selbst, wenn ihr eine Rüstung über sie streift. Bei euren Begleitern sieht das jedoch anders aus, ihre coolen tauscht ihr in der Regel aus, sobald ihr stärkere Rüstungen findet.Abhilfe schafft eine spannende Mod ( via NexusMods), die es euch zumindest teilweise ermöglichen soll, in Baldur's Gate 3 zu transmogrifizieren. Modder machte es sich nämlich zur Aufgabe, eine solche zu entwickeln – mit Erfolg. Dabei ermöglicht sie euch, die eurer Charaktere anzeigen zu lassen, auch, wenn ihr sie später durch stärkere Sets ersetzt. Findet ihr beispielsweise Astarions Outfit besonders ansprechend, müsst ihr euch so nicht länger darum sorgen, seinen Look mit Gegenständen und Rüstungsteilen zu ruinieren.Leider funktioniert die Transmog-Mod aktuell noch nicht in einem vollen So seid ihr also bislang auf die stylishen Starter-Sets angewiesen. Doch immerhin lauft ihr so nicht wie ein bunt gekleideter Zirkusclown durch die Gegend und behaltet euren bis zum Ende des Spiels bei, während Modder Conrad Wolfhart verspricht, auch weiterhin an seinem Projekt zu arbeiten. Solltet ihr trotz eines gepflegten Auftretens nicht bei euren attraktiven Begleitern punkten können, aus der Misere.