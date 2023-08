Baldur's Gate 3: Speedrunner komplettiert riesiges Rollenspiel in nur 10 Minuten

Baldur’s Gate 3: Speedrunner Mae gelingt Durchlauf in knapp zehn Minuten

Kaum Glitches genutzt

Es ist tatsächlich einem Spieler gelungen, Larians riesiges Rollenspiel-Epos in gerade einmalvom Start bis zu den Credits durchzuspielen. Bedenkt man, dass allein die Story vongutefasst, ist dies durchaus eine beeindruckende Leistung – bei der die Frage offen bleibt, wie sie überhaupt erzielt werden konnte.Sogenannte, die auch wirklich jedes Fleckchen und jede Quest eines Spiels mit eigenen Augen sehen wollen, brauchen How Long to Beat zufolge sogar noch länger: Ganzesolltet ihr im Schnitt einplanen, wenn ihr euch zu jenen Vollständigkeitsfanatikern zählt. Und: Wir weisen euch sicherheitshalber schon einmal vorab auf möglicheim weiteren Verlauf hin.Den erstaunlichen Erfolg, ein so großes und umfangreiches Spiel wie Baldur’s Gate 3 in nicht einmal einer Viertelstunde zum Abschluss zu bringen, konnte am vergangenen Wochenendefür sich beanspruchen. Den dazugehörigenlud er selbstverständlich auch aufhoch, wo uns ein Blick darauf gewährt wird, wie er bei demvorging. So nutzte er vor allem den Origin-Charakter, eine besonders starkeund eine bestimmte, doch seht am besten einmal selbst:Falls ihr euch aber bereits gefragt haben solltet, wie es den Speedrunnern überhaupt gelingen kann, alle drei Akte von Baldur’s Gate 3 innerhalb weniger Minuten zu durchlaufen, ist die Antwort simpel:. Stattdessen gibt es eine Art „schlechtes“, welches bereits imausgelöst werden kann – vorausgesetzt, ihr trefft mit Gale eine ganz bestimmte Wahl. Ohne zu viel verraten zu wollen, dreht es sich dabei um seinen, der sich am einfachsten wohl als "unbeständig" beschreiben lässt.Wird jener Zustand auf eine spezielle Art und Weise in Akt 2 getriggert, bedeutet dies daseurer abenteuerlichen Reise. Speedrunner wählen Gale also bewusst für ihre Durchläufe aus, um so schnell sie nur können in einenverwickelt zu werden, in welchem sie sich wiederum für eineentscheiden. Diese hat zur Folge, dass der Abspann über euren Bildschirm läuft und ihr Baldur’s Gate 3 beendet habt.Auch, wenn es sich aufgrund der Rekordzeit, die von Mae an den Tag gelegt wird, nicht danach anhören mag, aber die besagte Situation erreicht ihr in aller Regel erst, wenn ihr bereitsfortgeschritten seid. So ist es nicht unüblich, mehrereim ersten Akt zu verbringen, wenn ihr Baldur’s Gate 3 ohne Stress spielt. Die ambitionierten Speedrunner hingegen dürften weniger in denund des Gameplays kommen, tun sie doch alles, um so schnell es geht in den zweiten Akt zu gelangen. Dazu gehört auch, dass sie selbstredend jedeüberspringen, weder dem, noch demeinen Besuch abstatten und sich ebenso wenig großartig mit ihren Begleitern auseinandersetzen.Ein derartig nervenaufreibender Schnelldurchlauf erfordert natürlich auch in Spielen wie Baldur’s Gate 3 einenund dassämtlicher vom Spiel gebotenen Mechaniken. Hier tritt Gale mit seinen schnellen Bewegungen ins Rampenlicht, denn sein verbesserter Sprung lässt ihn weit durch einen Großteil beider Akte springen, sollte er nicht gerade einmal dazu gezwungen sein, sich an Feinden vorbeizuschleichen.Tatsächlich nutzte Speedrunner Mae bei seinem Versuch beeindruckend wenige Bugs oderaus. So erklärte er in einem früheren Video bereits, dass der Run einen kleinerenbeinhalten würde, um einen Kampf im Goblinlager zu überspringen und direkt in denvon Akt 2 zu gelangen. Im aktuellen Run wird zusätzlich diegenutzt, um ein paar hinderliche Gegner noch schneller zu töten.Mae fasst dashinter seiner beeindruckenden Leistung an anderer Stelle noch einmal treffend mit den Worten „Gale überspringt nie einen Leg Day, springt sehr schnell und zündet dann eine Atombombe“ zusammen. Künftig können wir uns aber vermutlich darauf einstellen, dass er oder andere Speedrunner die Zeit von rund zehn Minuten noch einmaldürften.Wir empfehlen euch, es in der Welt von Faerûn ruhig etwas, damit ihr auch wirklich alles von Larians wunderschönem, seht und in euch aufsaugen könnt. Braucht ihr aber doch eine erste Orientierungshilfe, haben wirebenfalls parat.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids