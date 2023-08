Baldur's Gate 3: Unscheinbares Item macht euch das Leben leichter

Baldur's Gate 3: Was kann die Truhe des Alltäglichen?

Im Inventar kann es schonmal unübersichtlich werden, wenn ihr zügellos lootet. Schnell ist da die Kapazitätsgrenze erreicht.

Baldur's Gate 3: Wo lässt sich die Truhe des Alltäglichen finden?

Wie es sich für ein zünftiges Rollenspiel gehört, könnt ihr innatürlich eine Menge Loot einsammeln. Manches ist wertloser Schrott und bläht euer Inventar nur unnötig auf, so manch anderes Item kann sich jedoch als nützlich auf eurer Queste erweisen. Einige Gegenstände wirken gar zunächst sinnlos, bis sich ihr wahrer Wert erschließt.Besonders ärgerlich ist es, wenn euer Rucksack bereits bis zum Rand gefüllt ist und ihr am Ende eines Dungeons eine neue Rüstung, Waffen oder andere schwere Gegenstände findet, die ihr einfach nicht mehr tragen könnt. Die Lösung für dieses Problem könnte diesein.Gemäß ihres Namens kann die Truhe des Alltäglichen jeden Gegenstand in etwas Alltägliches verwandeln. So wird eine Eisenrüstung zu einer hölzernen Schüssel, ein Schwert zu einem Löffel oder ein magisches Artefakt zu einer Suppenkelle. Der angenehme Nebeneffekt: Dassich rapide, so dass ihr nun wieder deutlich mehr tragen könnt. Die Truhe selbst besitzt zwar auch ein Eigengewicht, dieses ist aber äußerst moderat, sodass ihr sie als nützliches Item mitnehmen könnt.Aber keine Angst – die Gegenstände verwandeln sich natürlich zurück, sobald ihr sie aus dem Inventar nehmt und benutzen wollt. Ihr dürft nur nicht den Fehler machen und sie, weil ihr vergessen habt, dass sich hinter dem Holzlöffel eigentlich eine starke Waffe versteckt.Die magische Truhe befindet sich in einem. Empfohlen ist bei einem Abstecher in diese Region, dass die Mitglieder eurer Kampftruppe mindestens Level 4 erreicht haben. In Underdark müsst ihr euch in das westliche Areal der unteren Ebenen begeben. Hier wird von zahlreichen Wachttürmen aus auf euch geschossen, weshalb ihr schon eine gewisse Kampferfahrung mitbringen solltet und euch am besten im rundenbasierten Modus durch dieses Gebiet bewegt.Am Arkanen Turm angekommen, geht durch das offene Fenster in das Gebäude. Auf einem Balkon rechts vom Eingang steht die unscheinbare Truhe. Wenn ihr mit einem eurer Gefährten einebesteht, erkennt ihr, welches Geheimnis sich in ihr verbirgt. Ihre Eigenschaften könnt ihr allerdings auch nutzen, wenn ihr den Wurf vermasselt. In der Truhe des Alltäglichen befinden sich übrigens bereits einige – zunächst unscheinbare – Gegenstände, die euch von Nutzen sein sollten.Falls ihr einen Überblick haben wollt,sich wofür eignen, empfehlen wir euch unseren Artikel.