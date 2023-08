Baldur's Gate 3: Kolumne: Im Rollenspiel gibts massenweise Entscheidungen zu treffen - in D&D läuft das anders

Ich wünschte, ich könnte in Baldur’s Gate 3 einfach alles auswürfeln

Im Tabletop-Klassikerwürfelt man die Statuswerte für seinen Charakter aus. Genau das wünsche ich mir manchmal in, da ich teilweise sehr überfordert von all den Entscheidungen bin.Inmuss man nicht nur zu Beginn eineundaussuchen, sondern sich bei jedem Level-Aufstieg erneut fürunddes Charakters entscheiden.Einerseits ist es cool, dass Baldur’s Gate 3 mir so vieleüberlässt. Erfahrene Spieler können dann jedes kleine Detail selbst in die Hand nehmen – Zumindest alles, was nicht durch den Würfel bestimmt wird. Der Rest passiertIch dachte, ich käme langsam rein. Aus dem Internet hatte ich mir vor Spielbeginn das Circle of the Moon Build herausgesucht, ich war nämlich sicher, dass ich gern einespielen möchte. Das alles einzustellen war anstrengend, aber okay. Ich dachte, das wären alle Entscheidungen für meinen Charakter gewesen, der Rest basiere auf der Story. Falsch gedacht.Als ich dann auf Level 4 aufsteigen wollte, bemerkte ich, wie viele Entscheidungen noch anstehen. Ich soll einen Zauber wählen – Okay, da gab es nicht so viele zur Auswahl. Aber vom Kampfstil, wo es locker 30gibt, war ich dann doch überfordert. Als ich meine Wahl getroffen hatte und meine Verbündeten anklickte, um sie auch aufsteigen zu lassen, merkte ich es: Hier muss ich die ganzen Entscheidungen nochmal treffen. Puh. An dieser Stelle wünschte ich mir einen, der alles für mich entscheidet.Immerhin ist meine Auswahl nicht endgültig. Wenn ein Fehler beim Aufstieg passiert, kann man seine Klasse jederzeit. Das funktioniert im eigenen Lager beim sogenannten Verdorrten. Der möchte allerdingsdafür haben.Was denkt ihr über die ganzen Entscheidungen, die ihr in Larians Rollenspiel zu treffen habt? Hättet ihr auch lieber einen Würfel wie in D&D? Schreibt uns gerne einen Kommentar! Außerdem haben wir anhand von Expertenmeinungen einezusammengestellt.