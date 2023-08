Baldur's Gate 3: Kolumne: Im Rollenspiel gibt's zahlreiche Entscheidungen zu treffen - in D&D läuft das anders

Baldur's Gate 3: Ich wünsche mir noch mehr Würfel

ähnelt in vielen Punkten dem Tabletop-Klassiker Dungeons and Dragons. Darin würfelt man die Statuswerte des eigenen Charakters aus - Genau das würde ich manchmal gern in Larians Rollenspiel tun, weil mich die ganzen Entscheidungen überfordern.In dem neuen RPG wählt man zu Beginn eineaus. Bei jedem Level-Aufstieg kommen dann Skills und Stärken hinzu. Und das für jede Figur im Team, also bis zu vier.Einerseits ist es cool, dass Baldur’s Gate 3 mir so vieleüberlässt. Darum geht es letztendlich ja auch. Spieler mit mehr Erfahrung können dann jedes kleine Detail selbst in die Hand nehmen – Zumindest alles, was nicht durch den Würfel bestimmt wird. Oder man liest sich massenweise Online-Guides durch. Doch manchmal will ich einfach nur zocken und wünschte, ein Würfel übernähme meine Entscheidungen.Ich dachte, ich käme langsam rein. Aus dem Internet hatte ich mir vor Spielbeginn das Circle of the Moon Build herausgesucht, ich war nämlich sicher, dass ich gern einespielen möchte. Das alles einzustellen war anstrengend, aber okay. Ich dachte, das wären alle Entscheidungen für meinen Charakter gewesen, der Rest basiere auf der Story. Falsch gedacht.Als ich dann auf Level 4 aufsteigen wollte, bemerkte ich, wie viele Entscheidungen noch anstehen. Ich soll einen Zauber wählen – Okay, da gab es nicht so viele zur Auswahl. Aber vom Kampfstil, wo es locker 30gibt, war ich dann doch überfordert. Als ich meine Wahl getroffen hatte und meine Verbündeten anklickte, um sie auch aufsteigen zu lassen, merkte ich es: Hier muss ich die ganzen Entscheidungen nochmal treffen. Puh. An dieser Stelle wünschte ich mir einen, der alles für mich entscheidet.Immerhin ist meine Auswahl nicht endgültig. Wenn ein Fehler beim Aufstieg passiert, kann man seine Klasse jederzeit. Das funktioniert im eigenen Lager beim sogenannten Verdorrten. Der möchte läppischedafür haben.Was denkt ihr über die ganzen Entscheidungen, die ihr in Larians Rollenspiel zu treffen habt? Hättet ihr auch lieber einen Würfel wie in D&D? Außerdem haben wir anhand von Expertenmeinungen einezusammengestellt.