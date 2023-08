Baldur's Gate 3: Schnellster Spieler schafft den Sex% Speedrun in Rekordzeit von knapp 2 Minuten

Baldurs Gate 3: In der Sex% Speedrun-Kategorie geht es möglichst schnell zur Sache

Gerade wenn ihr denkt, ihr habt alles gesehen, kommt ein Spiel wieum die Ecke und überzeugt euch vom Gegenteil. Speedrunner finden immer wieder besondere Wege, ein Spiel so schnell wie möglich abzuschließen und die neuedes Rollenspielriesen setzt dem Ganzen nun die Krone auf.Während die Spieler vonundversuchen, das Spiel und sogar die ganze Serie ohne einen einzigen Treffer abzuschließen oder nur mit einem Schild in den Kampf zu ziehen, haben die Speedrunner von Baldurs Gate 3 ganz andere Ziele: Denn hier geht es darumim Bett zu landen - fast wie bei gewissen Dating-Apps also.Mit dem Rollenspiel-Hit Baldurs Gate 3 istetwas gelungen, was es so schnell wohl nicht wieder geben wird. Täglich erkunden allein am PC über eine hdie Welt von Faerûn. Die meisten von ihnen drehen wohl jeden Stein drei Mal um und versuchen, mit den zahlreichen Zaubersprüchen die beeindruckendsten Kettenreaktionen auszulösen. Während die Mehrheit das Spiel also so spielt, wie es gespielt werden soll, gibt es eine kleine Fraktion, die einefür sich entdeckt hat.Im Sex% Speedrun wurden schon früh Zeiten unter 10 Minuten erreicht, was unglaublich ist, wenn man bedenkt, wie lange die meisten von euch wahrscheinlich alleine für die Charaktererstellung oder das Tutorial gebraucht haben. Doch dabei sollte es natürlich nicht bleiben und so versuchten sich die verschiedenen Speedrunner so schnell wie möglich weiter zu unterbieten.Derzeit liegt der Speedrunner Mae mit einer Zeit von nurund 13 Sekunden auf dem ersten Platz. In den letzten Tagen war Mae immer wieder ganz oben auf dem Leaderboard (via Speedrun.com ), aber fast jeden Tag gab es andere Spieler, die eine bessere Zeit als erreichten. Mit dem aktuellen Rekord befindet er sich auch nur sechs Sekunden vor dem Zweitplatzierten hears. Er selbst schrieb in der Beschreibung zu seinem Weltrekordvideo: "Gott sei demjenigen gnädig, der versucht, diese Zeit zu unterbieten, denn ich werde es mit Sicherheit nicht tun".Auch wenn man von solchen Speedruns halten kann, was man will, die Leistung und das Durchhaltevermögen, die dafür nötig sind, verdienen Anerkennung. Vor allem wenn man bedenkt, dass eigentlich alles in Baldurs Gate 3 seine Zeit braucht, selbst das Skillen der eigenen Charaktere kann sich über eine Weile hinziehen. Um sich hier ein wenig Zeit zu sparen, wünscht sich, der ihr die Entscheidungen beim verteilen der Fähigkeiten abnimmt.