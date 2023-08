Baldur's Gate 3: So beginnt ihr eine Beziehung mit der Goblin-Anführerin

Baldur's Gate 3: Minthara auf eure Seite ziehen

So gelingt die Romanze mit Minthara

Inkönnt ihr. So könnt ihr selbst zur Anführerin der Goblins eine romantische Bindung aufbauen. Ihr Name ist Minthara und um ihr näher zu kommen, solltet ihr auf ein paar Dinge achten, in erster Linie dürft ihr sie nicht töten.zählt nicht zu den typischen Charakteren wieoder, mit denen viele Spieler eine Romanze anfangen. Um die Goblin-Anführerin überhaupt in eure Gruppe integrieren zu können, müsst ihr eine Entscheidung treffen, sie sich nicht sehr intuitiv anfühlt.Minthara ist einein Baldur’s Gate 3 und eine von drei Anführern der Goblins. Im Kampf teilt sie Nahkampf-Schaden aus, verfügt aber auch über Heilungsfähigkeiten, weshalb sie in eurem Team durchaus nützlich ist.Ihr begegnet dem NPC im ersten Akt des RPGs, wenn euch die Hauptquest insschickt. Dort gehen viele Spieler hin, um den Druiden Halsin zu befreien. Anschließend bittet er euch, die Goblin-Anführer auszulöschen. Nach Liebe suchen in diesem Abschnitt des Spiels die wenigsten.Um Minthara zu finden, begebt ihr euch ins Goblin-Lager und von dort ins Shattered Sanctum, wo ihr die Figur antrefft. Diedabei völlig und begebt euch direkt zu Minthara, ohne Streit mit den Goblins anzufangen. Sie plant gerade ihren Angriff auf die Druiden.Um ihr Vertrauen zu gewinnen, müsst ihr ihr den Standort des Druidenhains verraten, wodurch ihr allerdings die. Halsin dürft ihr keinesfalls befreien, weil euch sonst alle Goblins feindlich gesinnt sind. Zusammeln metzelt ihr dann Druiden und Tieflinge nieder, woraufhin Minthara euch gratuliert und eurem Team beitritt.: Wenn ihr Minthara aufnehmt, werden Wyll undden Beitritt ablehnen und Halsin könnt ihr nicht rekrutieren, weil ihr ihn ja nicht gerettet habt.Wenn ihr sie dann in eurem Camp trefft, während ihr den Untergang der Druiden feiert, sprecht ihr sie an. Im Dialog sagt Minthara,. Sie wird damit einverstanden sein, die, wenn alle anderen im Bett sind. Nachts wählt ihr sie dann als eure Gesellschaft aus, um die dementsprechende Szene auszulösen. Beim Erwachen steht sie allerdings mit einemüber euch und lässt euch um euer Leben betteln. Romantisch.Wenn euch mehr als nur die Romanzen in Baldur’s Gate 3 interessieren, schaut euch gerne unserenG an. Falls ihr noch nach der richtigen Klasse für euren Charakter sucht,