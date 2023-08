Baldur's Gate 3: Offiziell bestätigt - Release für die Xbox-Konsolen laut Larian noch 2023

Baldur's Gate 3: Larian macht es offiziell - Die Xbox-Version kommt noch 2023





Super happy to confirm that after meeting @XboxP3 yesterday, we’ve found a solution that allows us to bring Baldur’s Gate 3 to Xbox players this year still, something we’ve been working towards for quite some time.



— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023





All improvements will be there, with split-screen coop on Series X. Series S will not feature split-screen coop, but will also include cross-save progression between Steam and Xbox Series.



— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023

Nachdem lange Zeit ungewiss war, wie es um denvon Larians Rollenspiel-Meisterwerk für Microsofts Spielekonsolen steht, haben wir nun die beruhigende Gewissheit:wird nochfür dieveröffentlicht.Dies teilt niemand geringeres als Larian-Chefnun höchstpersönlich mit. Was er sonst noch zurseines Steckenpferdes zu sagen hat, hält er über Twitter fest.Als es noch vorhieß, die Xbox-Version von von Larians "Sprung auf den Rollenspiel-Thron",, käme womöglich erst im kommenden Jahr, schauten viele Microsoft-Anhänger betrübt aus der Wäsche. Dennoch hielt man bis zuletzt daran fest, dasswerden sollte. Noch bessereverkündet jetzt Sven Vincke, seines Zeichensundder belgischen Spieleschmiede, über Twitter:So erklärt er, er wäre nach dem gestrigen Xbox P3-Meeting super glücklich, bestätigen zu können, dass man eine Lösung gefunden habe, Baldur's Gate 3 dochauf die Xbox Series-Konsolen bringen zu können.Darüber hinaus wären dann bereits alleimplementiert, ebenso wird es einenauf der Xbox Series X geben. Das Feature würde zwar auf der etwasder aktuellen Xbox-Generation wegfallen, allerdings gäbe es die Möglichkeit, Cross-Saves zwischen Steam und der Xbox anzulegen.Einennannte Vincke noch nicht, allerdings dürften wir uns darauf einstellen können, einen solchen in den kommenden Tagen oder Wochen zu hören. Wer bis dahin lieber weiter auf dem PC spielt, der findet hierLetztes aktuelles Video: Natures Power The Druids