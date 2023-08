Baldur's Gate 3: Anfänger machen häufig 10 Fehler - so vermeidet ihr sie

Häufige Fehler in Baldur's Gate 3: Fallen aufspüren und einfach durchrennen

2. Slots für Ausrüstung nicht nutzen

3. NPCs ansprechen ohne vorher zu speichern

4. Als Gruppe ins Schlachtfeld rennen

5. Potions nur für eine Person nutzen

6. Konzentration-Buffs falsch nutzen

7. Euer Inventar ist ein großes Chaos

8. In einer Konversation, die zum Kampf wird, einfach stehenbleiben

9. Ihr werdet von eigenen Spells getroffen

10. Die Alchemie vergessen

Das Tutorial inerklärt euch lediglich ein paar Grundlagen über das Spiel. Doch ihr und eure Verbündeten sind zu deutlich mehr imstande, als ihr vielleicht denkt. Wir warnen euch vor möglichen Fehlern in dem populären RPG.Der Youtuber Lucky Ghost weist bereits eine gewisse Expertise in dem Spiel vor und erklärt, was viele Anfänger und auch fortgeschrittene Spielermachen. Verschwendete Items, falsch genutzte Zaubersprüche, falsche Positionierungen im Kampf - Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.Wenn ihr mit eurem Team die Umgebung in Baldur’s Gate 3 erkundet, erklingt gelegentlich das Geräusch eines Würfels. Bei einem Erfolg spürt ein Gruppenmitglied eineauf, die sich auf dem Weg befindet. Doch ihr habt bereits durch einen Linksklick ausgewählt, wo ihr hinlauft, und eure Gruppe rennt einfach in die Falle.Stattdessen, so Lucky Ghost , solltet ihr schnell einen Rechtsklick auf den Boden ausführen. Dann bleibt nämlich das ganze Team abrupt stehen, sodass ihr die Falle umgehen könnt. Alternativ gibt es auch die Option, Fallen zu entschärfen.Jede Figur trägt eine Waffe bei sich, die sie automatisch ausgerüstet hat. Auch eine Rüstung ist angelegt, viel mehr allerdings nicht. Viele Spieler vergessen dem Video zufolge, ihren Charakteren jeweils einenin die Hand zu drücken, damit sie im Gefecht Fernkampf-Angriffe ausführen können.Außerdem vergessen Spieler häufig das Ausrüsten eines. Nicht jede Figur kann einen tragen, das stimmt schon, doch viele sind dazu in der Lage. Das könnt ihr ganz einfach bei den Attributen nachschauen, die ihr über einen Reiter eures Charakterfensters erreicht. Dort zeigt euch das Spiel an, ob die Figur einen Schild nutzen kann. Wenn ja, solltet ihr unbedingt einen anlegen, um die zusätzliche Verteidigung zu nutzen.Ein Fehler, der vermutlich fast jedem Spieler in Baldur’s Gate 3 passiert, ist, nicht oft genug zu. Häufig passieren unvorhergesehene Dinge und unbestreitbare Kämpfe, denen wir lieber ausgewichen wären. Wer vorher gespeichert hat, kann ganz leicht den Spielstand laden und zu einem vorherigen Punkt zurückkehren. Wer seltener speichert, muss womiglich einige Dialoge nochmal erleben und Wege erneut zurücklegen.Lucky Ghost gibt zudem den Tipp, jedes Mal zu speichern, wenn ihr einen NPC ansprecht. Es mag nur ein kurzer Dialog sein, doch jedes Gespräch kann einenehmen, ihr vermasselt einen Wurf und plötzlich befindet ihr euch im Kampf mit einem ganzen Dorf. Dann wünscht ihr euch vielleicht, ihr hättet vor dem Dialog gespeichert. Dasist übrigens F5.Ein weiterer häufiger Fehler kann nur bedingt vermieden werden: Als Gruppe einfach in den Kampf rennen. Manchmal resultiert ein Gefecht aus einem Dialog oder ihr werdet überrascht, dann könnt ihr natürlich nichts dafür. Doch manchmal wisst ihr bereits, dass ein Kampf bevorsteht und könnt euch entsprechendDemnach solltet ihr dieeures Teams aufheben und jede Figur an einer vorteilhaften Stelle positionieren. Klickt dazu auf den entsprechenden Button, der sich links unter den Icons eurer Teammitglieder befindet. Nun könnt ihr jeden einzeln bewegen und beispielsweise auf erhöhte Positionen stellen, um ihnen im anstehenden Gefecht einen Vorteil zu verschaffen.Steht ihr nun doch als Gruppe nah beieinander, ist es sinnvoll,nicht nur für eine Figur zu nutzen, sondern für mehrere. So könnt ihr zum Beispiel an Heil- oder Bufftränken sparen und setzt sie nicht nur für eine einzelne Figur ein.So geht’s: Ihr wählt den Trank im Inventar aus und legt ihn auf den Boden zwischen eure Teammitglieder, die wie gesagt nebeneinander stehen. Dann attackiert ihr den Trank, denn daraufhin erhalten alle im direkten Umkreis dessen Wirkung, also Heilung und Buffs.Noch ein Fehler, den der Youtuber anmerkt, ist die falsche Benutzung von Zaubersprüchen, dieerfordern. Wie der Name schon sagt konzentriert sich eure Figur beim Einsatz des entsprechenden Spells genau darauf. Sie erzeugt damit beispielsweise einen Schild um eine andere Figur oder sich selbst.Anfänger in Baldur’s Gate 3 nutzen dann häufig beim nächsten Zug nochmal den Buff, um ihn auch auf ein anderes Mitglied anzuwenden. Dabei erlischt jedoch der erste erzeugte Schild, weil sich die Figur nun auf den zweiten Schild konzentrieren muss. Das solltet ihr im Kampf bedenken und euch genau überlegen, worauf sich die Charaktere am besten konzentrieren sollten. Neben den Icons links seht ihr außerdem, welche Buffs und Debuffs gerade auf welche Figur wirken.Hierbei handelt es sich um keinen Fehler, der massive Auswirkungen hat. Dennoch wird euer Inventar schnell zu einem unübersichtlichen Durcheinander, wenn ihr nicht aufpasst. Über einen Button links darüber könnt ihr es zwar nach verschiedenen Kategorien, doch Lucky Ghost verrät noch einen besonderen Trick.In dem RPG liegen manchmal, auf Englisch Pouches, auf dem Boden, die ihr einsammeln könnt. Habt ihr einen davon im Inventar, so könnt ihr mit Shift mehrere Items markieren und in diese Tasche ziehen. Im Menü der Tasche selbst könnt ihr diese dann benennen – Gebt ihr zum Beispiel den Namen „Tränke“ und zieht alle möglichen Potions, die in eurem Inventar herumfliegen, hinein.Wenn ihr mit einem NPC sprecht und merkt, dass es nicht sonderlich gut läuft und vermutlich zeitnah in einen Kampf mündet: Positioniert euer Team schon mal, anstatt einfach hinter dem Charakter stehen zu bleiben, der gerade die Konversation führt. Tatsächlich könnt ihr jederzeit während des Dialogs eine andere Figur auswählen.So positioniert ihr während beispielsweise euer Main Character gerade redet schon mal die anderen an Stellen, die für die kommende Lage vorteilhaft sind. Dabei solltet ihr auch die Gruppierung auflösen, damit sich jedes Teammitglied frei bewegen kann. Und wenn es mal ganz schlecht läuft, müsst ihr nicht mal den Dialog zuende führen, sondern könnt während des Gesprächs schon angreifen.Ein weiterer Fehler, der in Baldur’s Gate 3 häufig passiert, ist der Schaden an Verbündeten. Manchmal zündet ihr einen Zauberspruch, der zum Beispiel einen AoE am Boden platziert. Die Gegner sind längst besiegt oder weggegangen und nun möchte eins euer Teammitglieder hindurchlaufen.Entweder ihr werdet getroffen oder ihr müsst euch einen anderen Weg suchen? Das ist falsch: Ihr könnt unten links neben dem Icon des ausgewählten Charakters einen Button anklicken, der euren Spell sofort beendet. So kommt euer Verbündeter unbeschadet an sein Ziel. Lucky Ghost zufolge, vergessen Spieler häufig die Alchemie in Baldur’s Gate 3. Über eurem Inventar findet ihr einen Reiter mit einem Trank-Symbol – So öffnet sich das Alchemie-Fenster. Dort könnt ihr Tränke, Elixire und Items, die im Gefecht nützlich sind, herstellen. Dazu benötigt ihr lediglich verschiedene Dinge, die sich ganz einfach am Wegesrand einsammeln oder in Kisten finden lassen. Zudem bekommt ihr dadurch auch ein, wie bei der Geschichte mit dem Alkohol im Lager.Habt ihr selbst am Anfang in der Welt Faerûns begangen? Konnten euch die Tipps weiterhelfen? Schreibt uns gerne einen Kommentar! Schaut außerdem bei unseremvorbei.