Baldur's Gate 3: Wenn ihr ein Auge opfert, gibt's einen starken Ersatz

Das Rollenspielwartet nicht nur mit schillernden Gefährten für eure Kampftruppe und zahlreichen spannenden Nebenquests auf, es gibt auch schier endlose Möglichkeiten, den eigenen Charakter im Spiel weiterzuentwickeln.Damit sind nicht nur Buffs durch Waffen oder neu gelernte Zaubersprüche gemeint, auch Körpermodifikatoren können euchgeben. Ein NPC verhilft euch zum Beispiel zu einem nicht zu unterschätzenden Vorteil im Nahkampf – wenn ihr eine schwer zu ertragende Szene übersteht.Relativ früh im Spiel, im Smaragdhain, trefft ihr auf den. Er ist ein klassischer Rollenspiel-Barde, wie er im Buche steht: er verdreht gerne einmal die Wahrheit, um Inspiration für seine Lieder zu bekomme, ist sehr von sich selbst überzeugt und extrem dramatisch. Und auch mit seinen Kampffähigkeiten ist es nicht weit her, weshalb er keine Hilfe in eurer Gruppe wäre.Nachdem ihr ihn das zweite Mal – als Gefangenen – im Goblinlager trefft, könnt ihr ihn befreien und in euer Lager einladen. Erzählt ihr ihm dort von eurem Gehirnparasiten und er wird euch anbieten, diesen… dafür müsste er euch aber zunächst einmal ein Auge rausnehmen.Obwohl jetzt bei jedem gesunden Menschen-, Elfen- oder Tieflingverstand die Alarmglocken angehen, solltet ihr das Angebot annehmen. Ihr unterzieht euch einer schmerzhaften und sehr amateurhaft durchgeführten Operation in einer langen, selbst für den ZuschauerZwischendrin habt ihr mehrfach die Möglichkeit dir Prozedur abzubrechen; haltet ihr jedoch tapfer durch, werdet ihr Zeuge davon, wie Volos Versuch fehlschlägt. Als Ausgleich dafür, dass ihr grundlos eines eurer Augen geopfert habt, schenkt er euch einUnd das hat es in sich: Fortan könnt ihr dauerhaft im Umkreis von neun Metern; und das ohne Nachteile. Besonders im Nahkampf ist das ein Gamechanger, da ihr durch Magie verborgene Gegner schneller erkennt.Übrigens hat Entwickler Larian bestätigt, dass – nachdem es einen PlayStation 5 Port für das Spiel im September geben wird –für Xbox Series X|S erscheint.