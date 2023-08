Baldur's Gate 3: Update, DLC oder Erweiterung? Larian äußert sich zu frischen Inhalten

Baldur’s Gate 3: Entwickler denken bereits über neue Inhalte für den Rollenspiel-Riesen nach

bietet schon alleinstehend etliche Spielstunden im dreistelligen Bereich, die ihr im Rollenspiel-Meilenstein vonversenken könnt. So gibt es beispielsweise Tausende mögliche Variationen des Endes, mit denen ihr eure Kampagne abschließen könnt.Doch entgegen dem riesigen Erfolg, der den Gedanken an einefast schon unumgänglich macht, scheint das belgische Entwicklerstudio bislang noch keine konkreten Vorstellungen von einemoder einerfür Baldur’s Gate 3 zu haben. Angesprochen auf die Zukunft des Titels, ließ sich Senior Product Manageraber nun zumindest ein paar Gedanken entlocken.In einem Gespräch mit IGN , in dem Butler natürlich auch die Frage nach möglichen zukünftigen Erweiterungen für den RPG-Hit gestellt wurde, verrät er, dass Larian sich aktuell erst einmal vollständig. Außerdem arbeite man an Update in Form von, die verschiedene Probleme des Spiels auf allen Plattformen beheben sollen.Von baldigen neuen Inhalten, die in Form eines DLCs oder einer echten Erweiterung kommen könnten, war also keine Rede. Jedoch würde man sich trotzdemüber die Zeit nach dem Konsolen-Launch von Baldur’s Gate 3 machen, wie es weiter heißt. "Wir patchen noch eine Weile weiter, dann machen wir alle Urlaub und überlegen uns, was wir als nächstes tun", erklärt Butler. "Aber im Moment führen wir wirklich. Wir wollen mehr machen. Wir wissen nur noch nicht, was."Dem vorangestellt werden dürfte auch der, den Larian erst am gestrigen Abend noch für das aktuelle Kalenderjahr zusicherte. Auch sie dürfte einen gewissen Teil derdes Studios verschlingen, ehe wir uns auf frische Inhalte einstellen können. Zieht man in Betracht, wie lange die Belgier an ihrem bislang wohl größten Meilenstein gewerkelt haben, ist ebenfalls davon auszugehen, dass ein möglicher DLC etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen dürfte.Das einzige, entferntere Argument, welches auf den ersten Blick gegen eine Erweiterung oder einen DLC des, auch von uns im Test hochgelobten Baldur's Gate 3 , sprechen könnte, ist aber ein anderes. So erklärte Larian vor gar nicht allzu langer Zeit noch selbst, man wolle aufoderverzichten. Ähnlich könnte es also auch mit einem DLC, der als zusätzlicher, zu bezahlender Inhalt verstanden werden kann, aussehen. Wer trotzdem nicht genug vonund GOG im Angebot.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids