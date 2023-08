Baldur's Gate 3: Patch fixt über 1000 Bugs

Baldur's Gate 3: Zweiter Patch steht schon in den Startlöchern

Ab sofort ist der erste große Patch zum aktuellen RPG-Hitbereit. Dies bestätigte Entwickler Larian heute auf seiner Homepage. So werden im Patch No. 1 über 1000 Bugs, Balancing-Probleme und vieles mehr beseitigt.Larian veröffentlichte eine ellenlange Liste, auf der ihr detailliert einsehen könnt, welche Fehler behoben werden. Wer weiterhin Bugs entdeckt, ist dazu angehalten, daszu kontaktieren.Die Liste enthält zahlreiche gelöste Probleme, Ungereimtheiten oder grafische Fehler: Von Showstoppern, Logik- und Storyfehlern, Balancing und Benutzerfreundlichkeit über Korrekturen in Zwischensequenzen, Handelsoptionen und Levelanpassungen bei Gegnern bis hin zu Tagebucheinträgen, Loot und Charaktererstellung wurde dafür gesorgt, dass das Spielerlebnis nicht leidet. Einekann auf der Homepage von Larian eingesehen werden (Achtung! Könnte Spoiler enthalten).Gleichzeitig wurde schon ein zweiter Patch angekündigt, der nicht lange auf sich warten lassen wird. Dieser wird „“ mitbringen, heißt es vonseiten Larians. Das Studio wird zeitnah mitteilen, wenn dieser Patch 2 zum Download bereitsteht.Weiterhin teilte Larian mit, dass Spieler weltweit insgesamt überin Baldur’s Gate 3 verbracht haben. Menschen und Elfen werden am liebsten als Rasse ausgewählt, Githyanki und Halblinge am seltensten; die beliebteste Klasse ist Paladin, die am wenigsten populäre der Kleriker. Ob das wirklich die besten Klassen sind, könnt ihr in unserer Tier-List nachsehen . Für denschaut ebenfalls gern bei uns vorbei.