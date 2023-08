Baldur's Gate 3: Mithilfe von ein paar Weinflaschen bekommt ihr eine Errungenschaft auf Steam

Baldur’s Gate 3: Steam Errungenschaft durch Alkohol

In, dem, könnt ihr zahlreicheAchievements einsammeln. Wir zeigen euch, wie ihr eines davon ganz einfach verdient, ohne euch großartig anstrengen zu müssen – im Gegenteil.Insgesamt lässt euch Steameinsammeln. Die reichen von Bosskämpfen über bestimmte Handlungsstränge bis hin zu sehr simplen Sachen, die lediglich als Fluff dienen. Eins davon bekommt ihr in eurem Lager bei der Rast.Besagte Errungenschaft in Baldur’s Gate 3 bekommt ihr, wenn ihr eineausführt. Hierbei könnt ihr wählen, welche Vorräte dazu verwendet werden sollen: 40 Stück braucht ihr. Käse, Brot, Fleisch, alles beiseite: Für das Achievement benutzt ihr nur Alkohol.Falls ihr nicht genug Alkohol besitzt, um 40 Einheiten damit zu füllen, solltet ihr euch in der Spielwelt nochmal genauer umsehen. Häufig stehen Fässer und Kisten herum, in der ein paarzu finden sind. Habt ihr genug gesammelt, wählt ihr alle davon im Lager aus, wenn ihr schlafen geht – schon habt ihr das Achievement auf Steam.„Nicht lang schnacken“ zeigt euch die Plattform dann an, „lege nur durch den Einsatz von Alkohol eine Rast ein – eine uralte Zwergentradition“. Ein, das viele Spieler vermutlich schmunzeln lässt. Ihr könnt euren Wein übrigens auch außerhalb des Lagers trinken, wodurch der entsprechende Charakter dann den Statuseffekt „betrunken“ erhält. Im Gefecht hält dieser Zustand zwei Runden lang an. Hier gibt es erneut ein Steam Achievement, wenn ihr 20 Gegner getötet habt.Habt ihr die Errungenschaft auf Steam bereits eingesackt? Wie weit seid ihr in eurem Durchlauf? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Unserenkönnt ihr außerdem hier nachlesen. Ihr sprecht im Lager gern mit euren Verbündeten und fragt euch, wie ihr eine Romanze starten könnt? Dann solltet ihr euch unserendurchlesen.