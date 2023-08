Baldur's Gate 3: Mitarbeiterin verrät Details zur Entwicklung - So viele Schauspieler gibt es in dem RPG

Baldur’s Gate 3: Performance Director verrät Details über die Entwicklung





i’d like to clarify a few things about the dialogue recording process that went into making Baldur’s Gate 3, while i have peoples attention.



Firstly: for almost ALL the dialogue we recorded we ALSO captured the actors mocap data



So heißen die Schauspieler eurer engsten Verbündeten

Astarion: Neil Newbon

Gale: Tim Downie

Karlach: Samantha Béart

Lae'zel: Devora Wilde

Minsc: Matthew Mercer

Minthara: Emma Gregory

Schattenherz: Jennifer English

Wyll: Lanre Malaolu

Erzählerin: Amelia Tyler

In der Spielwelt vontrefft ihr auf zahlreiche Figuren, die das Rollenspiel zum Leben erwecken. Buchstäblich, denn 248 Schauspieler haben an Larians RPG-Riesen mitgewirkt. Durch sie fühlt sich das Spiel noch viel realer an.Mitarbeiterin Aliona Baranova, die als Performance Director beitätig ist, spricht in einem Thread auf Twitter über die Entstehung des Spiels. Solange sie die Aufmerksamkeit der Leute habe, wolle sie ein paar Dinge klarstellen.Baranova zufolge nahmen sie bei nahezu jedem Dialog in Baldur’s Gate 3 zusätzlich die Daten vom Motion-Capture auf. Dabei handelt es sich um ein, bei dem Sensoren an einer Person angebracht werden, um ihre Bewegungen zu erfassen. So können genaue Daten an den PC gesendet und realistische Bewegungen digital nachempfunden werden. Die Entwickler kombinieren diese Daten dann mit denund erwecken ihre Figuren zum Leben.„Alle 248 Schauspieler, also ALLE NPCs und nicht nur die Verbündeten, legen ein Motion-Capture-Suit an“, fährt Baranova fort. Doch es gibt: Dialoge von Tieren sind nicht mit dem Verfahren aufgenommen und auch ergänzende Dialoge, beispielsweise wenn man einen Charakter von oben sieht während er läuft, sind nicht mit Motion-Capture aufgenommen worden. Zudem soll es Situationen gegeben haben, in denen ein Schauspieler verletzt war oder aus anderen Gründen keine Bewegungssensoren anlegen konnte.Alles andere sei aber mit dem Verfahren erfasst worden, erklärt die Mitarbeiterin. So ist die bezeichnendentatsächlich die der Schauspielerin Jennifer English und auch hinter allen anderen Figuren stecken echte Personen. „Als Performance Director ist es dein Job, dich direkt auf Körper, Bewegungen und alles andere physisch wahrnehmbare zu konzentrieren und dafür zu sorgen, dass es zur Stimme passt“. Die ganzen Aufnahmen sollen in einer Art Dorf entstanden sein, wo sich alle Mitwirkenden eingefunden haben – hunderte von Leuten.Ihr wollt nun wissen, wer eigentlich hinter euren Lieblingen wie Astarion, Lae’zel und Wyll steckt? Wir verraten euch dievon den wichtigsten Figuren in Baldur’s Gate 3:In dem gesamten Thread spricht Baranova sehr ausführlich über ihre Tätigkeit bei Larian Studios und es wird deutlich, wie umfangreich allein Voice Acting und Motion Capturing bei solch einem Rollenspiel sind. Vielleicht ist es wegen der ganzen Arbeit, die darin steckt, zu solch einem Hit geworden. Unseren ausführlichen Test zu Baldur’s Gate 3 findet ihr hier.