Baldur's Gate 3: Der Vorgänger von Baldur's Gate 3 ist aktuell auf Steam und GOG stark reduziert

Steam reduziert den Vorgänger von Baldur’s Gate 3

ist aktuell das beliebteste Rollenspiel auf. Falls ihr Interesse am Vorgänger des Spiels habt, weil euch das RPG zu teuer ist, euer PC schwächelt oder ihr eher auf Oldschool-Games steht, könnt ihr Baldur’s Gate 2 gerade günstig erwerben. Den Klassiker bekommt ihr auf Steam oder GOG aktuell im Sale.Mit dem vollen Preis von 59,99 Euro und nochmal knapp zehn obendrauf für die Deluxe Edition, lässt Baldur’s Gate 3 manche Spieler zögern. Obwohl es das Geld sicherlich wert ist, immerhin haben. Den Vorgänger bekommt ihr gerade für 6,82 Euro auf Steam, er ist um 65 Prozent reduziert.Für etwa ein Zehntel des Preises auf Steam bekommt ihr somit den Vorgänger von Baldur’s Gate 3, der vom Entwickler Beamdog stammt. Auch dieser Teil basiert auf den Regeln von, ist allerdings schon ein paar Jährchen älter: Baldur’s Gate 2 erschien im. Auf Steam bekommt ihr ein Remaster aus dem Jahr 2013, das das Grundspiel sowie die Erweiterung beinhaltet. Wer es noch günstiger haben möchte, sollte übrigens auf GOG vorbeischauen – dort gibt es das Spiel im Herbst-Sale gerade für 3,99 Euro.Wie auch Baldur’s Gate 3 bringt euch das Vorgänger-Spiel in die. Ihr wählt aus elf Klassen und zahlreichen Unterklassen euren Charakter, mit dem ihr die Story durchlebt. Ein Zauberer hält euch gefangen und versucht, euch eure Kräfte zu entreißen. Nun müsst ihr Entscheidungen treffen und könnt euch dem Bösen hingeben oder widersetzen. Auf eurer Reise durch die 2D-Spielwelt begegnet ihr unterschiedlichen, von denen ihr manche in euer Team aufnehmen könnt. Alternativ nutzt ihr denund spielt gemeinsam mit euren Freunden.Natürlich kommt der Vorgänger grafisch nicht ansatzweise an Larians RPG heran – Immerhin liegen fast. Dennoch liefert Baldur’s Gate 2 einen Einblick in die Welt, die Regeln und die Geschehnisse in der Welt von Faerûn. Für Fans von Dungeons and Dragons sicherlich interessant, insofern ihr nicht allzu viel Wert auf anspruchsvolle Grafiken lebt. Wer gern in Oldschool-RPGs eintaucht, ist hier definitiv richtig.Unseren vollständigen Test zu Baldur’s Gate 3 findet ihr. Außerdem geben wir euchmit auf den Weg, da viele Anfänger Fehler begehen, die das Rollenspiel nicht verzeiht.