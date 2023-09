Baldur's Gate 3: Unkonventioneller Speedrun beendet das Spiel in 4:15 Minuten

Baldur's Gate 3: Erst hinterhältiger Mörder, dann Märtyrer

Im Spiel die Hauptquest konventionell durchzuzocken oder auch noch jede Nebenmission zu erledigen, reicht vielen Spielern scheinbar nicht – und so gibt es immer wieder erstaunliche und kuriose Speedruns. Auchbleibt da nicht außen vor.Durch Skippen der Cutscenes, kluges Verteilen von Skillpunkten und Triggern von verschiedenen Ereignissen erreichen manche den Abspann mittlerweile in fünf Minuten.hat dafür jetzt einen kuriosen Weg gewählt. Wenn ihr euch jedoch nichtlassen wollt, lest ab hier besser nicht weiter.Was in der Community mitunter als „Shadowboxing“ bezeichnet wird, sorgt dafür, dass in Baldur’s Gate 3 nahezu der komplette zweite Akt übersprungen wird. In dem Speedrun spielt Mae als Magier Gale und, um stattdessen die Zauber „Verbesserter Sprung“ und „Federflug“ zu aktivierten. Das erlaubt es, einfach munter und lustig über die Map zu springen und jedem Kampf auszuweichen.Irgendwann taucht Schattenherz (auf Englisch: Shadowheart) auf und schließt sich der Gruppe – also euch – an. Nachdem auch der schwierige Kampf mit dem Todeshirten einfach übersprungen wird und der zweite Akt beginnt, kommt die entscheidende Szene. In Maes Run könnt ihr sehen, wie Gale die arme Schattenherz nicht nur hinterrücks niedermetzelt und ihren Leichnam plündert, obendrein wird die halbelfische Klerikerin auch noch wie ein alter Mantel. Mit so viel Grausamkeit kommt das Spiel scheinbar nicht klar, sodass es bis zum Areal des Endkampfes von Akt zwei vorspringt.Hier könnt ihr gewissermaßen Gales Superpower aktivieren, denn wie im Laufe des Spiels klar wird, trägt er eine Artin sich. In dieser Szene, im Versteck des Kults des Absoluten, kann Gale diese zünden und alle fiesen Obermotze des Spiels mit in den Tod reißen – allerdings auch sich und seine komplette Kampfgruppe. Alles in allem also nicht gerade das, was man als Happy End bezeichnen würde, aber es ist ein Ende – und nur das zählt bei Speedrunnern. Lediglichstehen am Ende auf der Uhr.Vielleicht wird es ja diese Möglichkeit bald nicht mehr geben, denn Larian Studios. Welche Updates der