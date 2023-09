Baldur's Gate 3: Frühe Zwischensequenz für das Dunkle Verlangen, die ihr nicht verpassen solltet

Baldur’s Gate 3: Was macht euch zum Dunklen Verlangen?

Wer innach einer besonderen Herausforderung sucht, kann sich bei der Wahl des Charakter für das Dunkle Verlangen entscheiden. Dies ist ein vorgefertigter Charakter, der jedoch nicht – so wie die anderen – im Spiel mit einem individuellen Helden als Kampfgefährte gewonnen werden kann.Grund dafür ist, dass ihr mit dem Dunklen Verlangenwählt, sondern eine von Mordlust und Grauen getriebenen Seele, die finstere Gedanken hegt und zu Taten neigt, die nichts für das zarte Gemüt sind. Allerdings gibt es für dieses düstere Wesen ganz zu Anfang des Spiels die Möglichkeit, sehr viel mehr Tiefe in den Charakter zu legen – diese Szene ist jedoch einfach zu verpassen.Interessant dabei ist, dass ihr über euer vergangenes Leben sinnieren können und die Worte des Erzählers davon abhängen, welche Rasse und Klasse ihr für euergewählt habt. Die besagte Zwischensequenz kann ausgelöst werden, wenn ihr am Stand, an dem ihr euch zu Beginn des ersten Akts von Baldur’s Gate 3 befindet, ein Lager aufschlagt.„Überdenke dein Schicksal – liegt darin die Wahrheit?“ ist die Option, die ihr wählen müsst, um diezu eröffnen. Als Barde beispielsweise werden euch die Worte gesagt: „Der Wunsch zu singen ist eine leere Freude. Du bist eher für das Klagelied des Todes geeignet.“ Kleriker wird der Glaube mit den Worten „Die Anbetung deines Gottes fühlt sich an wieder ein uralter Narrenauftrag, dem du nur aus Gewohnheit folgst“ infrage gestellt.Dieser Moment bringt einen wahren Rollenspielcharakter in das Dunkle Verlangen, mit dem ihr dieselbst füllen könnt. Wie gesagt, habt ihr jedoch nur sehr früh im Spiel die Möglichkeit, auf diese Weise in euch zu gehen. Sobald ihr Lae‘zel in euer Team aufgenommen hat, soll die Option nicht mehr möglich sein.Das Fantasy-RPG von Larian Studios erscheint am. Für die Xbox Series X|S soll noch in diesem Jahr eine Portierung von Baldur’s Gate 3 kommen.