Baldur's Gate 3: Bug sorgt dafür, dass eure Begleiter zu scharf auf euch sind

Baldur’s Gate 3: Begleiter-Bug sorgt dafür, dass sich eure Romanzen schneller anbahnen als beabsichtigt

Seit seinem Release vor wenigen Wochen spielte sichriesiges RPG mühelos in die Herzen der Rollenspieler. Dies dürfte mitunter auch an den, die ihr mit euren Begleitern im Laufe der Story voneingehen könnt, liegen.Doch wenn euchund Co. etwas übereifrig bei dem Versuch vorkamen, euch in Zeiten invasiver Gedankenschinder zu einerunter dem sternenbedeckten Himmelszelt eures Lagers zu überreden, liegt dies womöglich an einem, den Game Directornun einräumte.Zwar sind die Romanzen einvon Baldur’s Gate 3, allerdings neigten eure Begleiter noch vor Kurzem immer wieder zu etwas, was den Austausch von Zärtlichkeiten anbelangte. Wem dies schon fast etwas zu aufdringlich vorkam, der hat keineswegs die Signale falsch gedeutet. Im Gespräch mit TheGamer erklärt Vincke nämlich nun, sein Team hätte seit dem Launch an den Beziehungen zu euren Begleitern„Also… es war ein Fehler“, verrät er, während er natürlich auch noch etwas weiter ausführt. So seien dieanfangs zu niedrig gewesen, „deshalb waren sie am Anfang so scharf“, wie Vincke gesteht. „Das sollte eigentlich nicht so sein. Inzwischen haben wir das behoben, zumindest für einige von ihnen. An einigen arbeiten wir noch immer.“, heißt es weiter.Darüber hinaus ergänzt er, dass besonders Zauberkünstlervon dem Bug betroffen zu sein schien. Allerdings hätte es „eine Menge Leute, die es genossen haben“ gegeben. „Aber es war zu schnell. Es sollte simulieren, wiesind“, stellt der Game Director noch einmal klar.Obendrein gab er zu, dass es auch in dermindestens „problematisch“ wäre, so schnell zu handeln, wie es die Begleiter täten. Aber apropos schnell: WieMae beweist, braucht es ohnehin nurzu werden. Sollte es bei euch selbst noch nicht so wirklich klappen wollen, werft ihr am bestenLetztes aktuelles Video: Natures Power The Druids