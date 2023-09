Baldur's Gate 3: Entwickler bestätigen geplantes Cross-Play zwischen Konsolen & PC

Baldur’s Gate 3: "War die ganze Zeit geplant" - Entwickler geben Ausblick auf Cross-Play zwischen Konsole & PC

Schon vor dem Launch des riesigen Rollenspiels fragten sich Fans, wie es eigentlich um einfür, mit dem Konsolen- und PC-Besitzer gleichermaßen zusammen Abenteuer durchstehen können, aussieht. Nun gibteine deutlichePassend zumverrät der Entwickler, diestünde bereits auf der zukunftsweisendendes RPGs. Auch für die, nochist die Umsetzung also vorstellbar.Diekommt seitens Larians Director of Publishing,, der im Gespräch mit Eurogamer jüngst verrät , dass Cross-Play ein Feature sei, welches die Entwickler schon immer im Hinterkopf hatten. Allerdings sei es zunächst aufgrund vieler anderernicht möglich gewesen, es bereits zum Release von Baldur’s Gate 3 im Spiel umzusetzen. Mit dem heutigenkommen die Neuigkeiten aber gerade rechtzeitig – die PC-Fassung dürfen wir bereits seit Anfang August zocken, während die Xbox-Variante uns in den kommenden Monaten erwarten soll.Douse erklärt, dass das Cross-Play „immer in Planung“ war, „aber wir wussten, dass es nicht zum Start kommen würde. Es ist in der Roadmap, und obwohl wir eine Vorstellung davon haben, wann wir es gerne fertig hätten, wollen wir keinnennen, bis wir sicher sind.“, wie es weiter heißt. Dies legt nahe, dass es nur noch eineist, ehe wir, gemeinsam mit unseren Konsolen-Freunden, in die Welt Faerûns eintauchen dürfen.Auf der PlayStation 5 ist, fast schon selbstredend, einesowohl für denals auch für denderweil noch erschwert, bereits vorhanden. Diegibt es, wie auf dem Computer, natürlich ebenfalls.Problematisch ist derzeit wohl nur der dritte Akt, der auch in der Release-Fassung auf den Gaming-PCs für Unbehagen sorgte. Und während die PS5-Besitzer sich erst einmal über die eigentliche Veröffentlichung des, auch, freuen dürfen, fragen viele Fans bereits nach einem– und Larian steht Rede und Antwort.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids