Baldur's Gate 3: Die Erzählerin von Larians Rollenspiel sollte ursprünglich gemeiner sein

Baldur’s Gate 3: Erzählerin sollte sprechen wie Scar aus König der Löwen

RPG-Hitsoll sich wie eine echte Runde Dungeons and Dragons anfühlen, weshalb ein Dungeon Master nicht fehlen darf. Diese Rolle übernimmt Sprecherin Amelia Tyler. Fans sind von ihrer Stimme und Sprechweise begeistert – jetzt verrät sie in einem Interview, dass sie ursprünglich gemeiner sein sollte.Jedes Mal, wenn die Geschichte des Rollenspiels nicht von Charakteren, sondern über sie erzählt wird, kommt Tyler zum Einsatz. Auf eher neutrale Weise gibt sie wieder, was gerade passiert, platziert zwischendurch aber auch geschickt die ein oder andere Emotion.Tyler trägt die Geschichte von Baldur’s Gate 3 auf ihren Stimmbändern und zoomt zwischendurch an euren Charakter, um diewiederzugeben. Besonders wichtig, wenn es darum geht, was die Larve, die euch innerhalb der Story eingesetzt wird, gerade in eurem Kopf anrichtet. Ohne Erzählerin wäre das schwierig darzustellen. Dabei hört sich Tyler stets an wie eine Verbündete, die mit euch fühlt und nicht gegen euch ist. Das sollte ursprünglich anders sein.Im Interview mit TheGamer erzählt Amelia Tyler, dass ihre Rolle zuerst sehr vielgeplant war. Sie sollte kein Mitgefühl ausdrücken, sondern gnadenlos zuschauen, wie der Protagonist Fehlentscheidungen trifft. „Die erste Richtung, die man mir gab, war Scar aus König der Löwen“, so die Sprecherin. Sie sollte Freude daran zeigen, beim Verlieren zuzusehen.Stattdessen erzeugt ihre Art zu Sprechen nun eine. Sie trägt viel Mitgefühl, fällt bei vermeintlich „schlechten“ Entscheidungen aber manchmal in einen verurteilenden Ton. Dennoch wirkt es als nähme sie, trotz ihrer olympisch erzählenden Position, die Rolle des Spielers selbst ein. „Sie soll keine weitere Person sein, die den Spieler herausfordert, sondern er selbst“, erklärt Tyler.Hättet ihr euch die Erzählerin eher so gewünscht, wie sie ursprünglich geplant war, oder seid ihr mit Tylers Herangehensweise zufrieden? Schreibt uns gerne einen Kommentar! Unserenkönnt ihr hier lesen. Kürzlich hat Larian Studios außerdem bestätigt,