Baldur's Gate 3: Internationale Kritiken loben auch die PS5-Version in hohen Tönen

Baldur’s Gate 3: Zweimal Höchstpunktzahl - internationale Presse lobt gelungene PS5-Umsetzung

Nachdem sich diebereits im vergangenen Monat über einen äußerst erfolgreichen PC-Launch ihres Rollenspiel-Riesen freuen durfte, war gestern endlich dievonan der Reihe. Doch wie schlägt sich diese in den Augen der internationalenDen erstenzufolge scheinen die belgischen Entwickler auch dieses Mal alles richtig gemacht zu haben. Zumindest, wenn man sich die Wertungen auf der Videospielportale aus aller Welt einmal genauer ansieht.Während derrund um Baldur’s Gate 3 auch Wochen nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung nur wenig abgeklungen zu sein scheint, legt Larian nun mit der gerade erschienenen PS5-Version noch einmal mächtig nach. Darüber ist sich auch die internationale Presse, wie Twitter-Nutzer RinoTheBouncer einmal im Rahmen eines gebündelten Posts zeigt:Hier zeichnet sich dasnoch einmal deutlich ab: Die populären Portale geben Baldur’s Gate 3 auch auf Sonys PlayStation 5 durch die Bank weg. Zwei von ihnen verleihen sogar die, während das RPG auch bei den anderen aufgelisteten Spielemagazinen an jener kratzt.Beikommt die PS5-Fassung von „Larians Sprung auf den Rollenspiel-Thron“, wie auch wirnoch einmal festhalten, so zusammengerechnet auf eindrucksvolle 97 Prozent, womit man das PC-Pendant sogar aktuell um einen Prozentpunkt schlägt. Und auch beisieht es mit einer Bewertung von 96 Prozent ganz ähnlich aus.Ob auch die vor Kurzemmithalten kann, wird die Zeit zeigen. Am Ende scheint es aber wohl relativ egal, für welche der Plattformen ihr euch entscheidet. Und dank der jüngsten Bestätigung,, braucht ihr euch nicht einmal den Kopf darüber zerbrechen, ob ihr lieber mit euren Computer- oder euren Konsolenkumpanen zusammen durch Faerûn streifen wollt.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids