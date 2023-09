Baldur's Gate 3: Wie sich der Rollenspiel-Hit auf der PS5 anfühlt

Baldur’s Gate 3: Ein Ring(menü) sie zu knechten

Baldur’s Gate 3: Statusveränderungen lassen euren Controller leuchten

Das Gameplay vonbietet sich für PC-Spieler mit Maus und Tastatur an – punktgenaue Klicks machen es möglich, die Charaktere an den gewünschten Ort zu navigieren und die zahleichen im Spiel verwendbaren Zauber und Fähigkeiten können mit ihrer eigenen Taste belegt werden.Doch wie setzt man eine solche komplexe Steuerungsmechanik auf einem Controller mit lediglich rund einem Dutzend Knöpfen um? Da das Rollenspiel von Anfang an auch für die PlayStation 5 entwickelt wurde, war diestets ein wichtiges Kriterium.Ein auffälliger Unterschied, der sich im Interface von Baldur’s Gate 3 zeigt, ist das, das sich auf Knopfdruck aufrufen lässt. Hier könnt ihr schnell und intuitiv navigieren. Ein großes Ringmenü beinhaltet die wichtigsten Optionen, auf die ihr im Spiel regelmäßig zugreifen müsst – Karte, Questmenü, Rast, Stufenaufstieg, Charakterinformationen und so weiter.Auch Zauber und andere Aktionen lassen sich über ein Ringmenü aufrufen. Je nachdem wie viel ihr davon habt – was im Laufe des Spiels sehr viel werden kann – wird es größer, kann jedocht werden. So könnt ihr Zauber nach euren Wünschen anordnen oder besonders häufig genutzte Aktionen priorisieren. Dank desdes PlayStation 5 DualSense-Controllers könnt ihr die Ringmenüs im Kampf auch durch leichtes Drücken kurz einblenden, anstatt sie ganz zu öffnen.Die Aktionenwerden mit einem Controller-Button belegt, da sie besonders häufig genutzt werden. Mit dem rechten Stick zoomt ihr raus, um von der klassischen Third-Person-Perspektive in den taktischeren Top-down-Modus zu wechseln. Ihr steuert euren Hauptcharakter frei über die Map, anstatt seinen Zielort per Klick festzulegen. Sollte dies aber nötig sein, weil besondere Genauigkeit erfordert wird, könnt ihr auch in einenwechseln.Der PlayStation-Controller DualSense unterstützt einige optische Effekte. So leuchtet er bei Statuseffekten in, je nachdem, ob ihr von Vergiftung, Blutung oder einer Verzauberung betroffen seid.Die PlayStation 5-Version von Larians Rollenspiel-Hit ist diese Woche rund einen Monat nach PC-Release erschienen. Eine Adaption fürfolgen. Auch auf der Konsolekönnt.