Baldur's Gate 3: Neil Newbon zeigt auf Twitch und Youtube, wie er Larians Rollenspiel selbst ausprobiert

Baldur’s Gate 3: Astarions Schauspieler streamt das RPG auf Twitch

Erzählerin Amelia Tyler zu Gast im Stream

Neil Newbon, den Fans vonist er vermutlich eher bekannt als der Schauspieler hinter Astarion, zockt den RPG-Hit nun selbst. Das Ganze streamt er live auf Twitch und lädt zudem bei Youtube seine Let’s Plays hoch. Auch Amelia Tyler, die die Erzählerin spricht, ist dabei.zogen sich Motion-Capture-Suits an, um ein Teil von Larians Rollenspiel zu werden.ist ein Verbündeter, den Spieler seit Akt 1 kennen. Bekannt ist er für seinen charismatisch-grausamen Charakter und dafür, dass erGemeinsam mit seinem Freund Tom de Ville streamt Neil Newbon sein Playthrough von Baldur’s Gate 3 auf Twitch. Beide sind neu dabei und, obwohl Newbon sich natürlich mit der Lore auskennt, beim Spielen häufig aufangewiesen.Lustig wird es, wenn eine Szene Astarion zeigt. Direkt nebeneinander erkennt man deutlich die Gesichtszüge wieder, genauso wie die Art, sich zu bewegen. Wenn Newbon die Figur gerade kontrolliert, verfällt er häufig in seineKommt es zum Thema, ist Newbon sofort klar, welchen Verbündeten er näher kennenlernen will: Astarion, also sich selbst. Auch hier braucht er Hilfe vom Chat, weil er schnell merkt, dass es gar nicht so einfach ist.In der dritten Episode seines Let’s Plays lädt Newbon seine alte Freundin und Kollegin Amelia Tyler ein. Sie spricht diein Baldur’s Gate 3 und ist, wegen der Anlehnung an Dungeons and Dragons, so gesehen der Dungeon Master. Eine ganze Folge lang ist sie live dabei und beantwortet einige Fragen.Sie schaut zu und kommentiert die Spielweise der beiden – sowohl als sie selbst als auch in ihrer Rolle als Erzählerin. Leider spielt sie nicht mit, sondern ist lediglich über Kamera und Mikrofon dem Stream zugeschaltet. So erfahren wir beispielsweise,Jahre zuvor nahm sie an einem Kurs zum Thema Motion-Capturing teil und erschien viel zu früh. Sie wusste nicht, dass es Umkleiden gibt und zog sich daher mitten im Raum um, was für Schauspieler ganz normal sei, erklärt Tyler. Newbon kam dazu, zog sich ebenfalls um und sie plauderten miteinander. Nach einer Weile sagte dieser, er müsse nun hochgehen und den anderen Bescheid geben, dass es losgeht – Er war der Kursleiter, was sie nicht wusste. Während sie davon erzählen, lachen beide herzlich.Das Spiel aus der Sicht der Mitspielenden zu sehen, macht den Stream durchaus unterhaltsam. Wer den Livestream auf Twitch verpasst hat, kann das chaotische Playthrogh im Nachhinein auf Youtube ansehen. Schaut euch zudem unserenan.