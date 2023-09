Baldur's Gate 3: Plötzliche Abstürze auf der PS5 hängen Entwicklern zufolge mit PSN zusammen

Baldur's Gate 3: Plötzliche PS5-Abstürze – Entwickler raten, Konsole vom Internet zu trennen





Some PS5 players are experiencing sudden Baldur’s Gate 3 crashes in what appears to be a PSN-related issue.



We’re investigating the problem, but for now, the workaround is to disconnect your PS5 from the internet.



— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) September 18, 2023

Eigentlich wurden diefür die gelungene Umsetzung, doch einige Wochen nach Release beklagen mehrere-Besitzer ein Problem, das zu plötzlichenauf der Konsole führt.Glücklicherweise lassen die Entwickler das durchaus nervenaufreibende Laster der Konsolenversion nicht unbeachtet. So verraten sie im selben Atemzug eine, die ihr euch als vorläufigenfür die Abstürze zunutze machen könnt.Im Rahmen eines offiziellen Twitter-Posts erklären die Entwickler von Larian, dass sie bereits von den Problemen der PS5-Version von Baldur’s Gate 3 wüssten, von denen aktuell „einige PS5-Spieler“ betroffen seien. Die Abstürze hingen demzufolge mit, demfür Sonys Spielekonsole, zusammen.„Wir untersuchen das Problem“, wie es in dem Statement genau heißt, während man gleichermaßen empfiehlt, die Konsolezu nehmen, um die spontan auftretenden Crashes zu verhindern. „Im Moment besteht die Lösung darin, die PS5 vom Internet zu trennen.“, erklärt Larian konkret.Manche betroffene Spieler antworteten auf den Beitrag damit, dass sie selbst imam Spielen gehindert werden, während wieder andere davon berichten, dass sie seitens Sony eineerhielten, die sie dazu zwingt, innerhalb von 15 Minuten wieder online zu gehen, um ihre Spielversion von Baldur’s Gate 3 zu verifizieren.Doch auch von PS5-Besitzern, die das Problem auf die vorgeschlagene Art und Weise bewältigen konnten und sich erleichtert zeigen, dass ihrnicht beschädigt wurde, liest man in den Kommentaren. Wie sich, verraten wir euch an anderer Stelle ebenfalls.Letztes aktuelles Video: Natures Power The Druids